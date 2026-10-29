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Тарасов Евгений

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Modus и «Форус» заключили соглашение о партнерстве в области бизнес-аналитики 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тарасов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Квазар-Микро - КМ 166 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 36 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 157 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 221 1
Ситроникс - Элион 7 1
РТИ 155 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 151 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1723 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Ситроникс - Элакс 12 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1614 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Евтушенков Владимир 221 1
Ковалевская Оксана 2 1
Ланина Ирина 18 1
Асланян Сергей 104 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Украина 7982 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6765 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2161 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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