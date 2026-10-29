Индексная книга (каталог) CNews*
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Тарасов Евгений
СОБЫТИЯ
|29.10.2026
|Modus и «Форус» заключили соглашение о партнерстве в области бизнес-аналитики 1
|31.01.2013
|«Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Тарасов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Windows 2000 8675 1
|Евтушенков Владимир 221 1
|Ковалевская Оксана 2 1
|Ланина Ирина 18 1
|Асланян Сергей 104 1
|Греция - Греческая Республика 1019 1
|Украина 7982 1
|Чехия - Чешская Республика 1353 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.