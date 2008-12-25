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Квазар-Микро КМ

СОБЫТИЯ

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25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС

м специально проведенного тендера исполнителями проекта был выбран консорциум из компаний Oracle и «Квазар-Микро» (входит в концерн «Ситроникс», контрольный пакет которого, как и контроль в МТС
18.06.2008 «Квазар-Микро» меняет название на «Ситроникс Информационные Технологии»

«Ситроникс» объявил о том, что компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, входящий в

28.05.2008 «Квазар-Микро» модернизировал контакт-центр «Куда.ru»

Компания «Квазар-Микро», входящая в состав бизнес-направления «Ситроникс ИТ-решения», завершила проект по модернизации контакт-центра для «Куда.ru» – сети бюро путешествий в России. В рамках проекта был

28.03.2008 «Ситроникс» приобрел 36% акций «Квазар-Микро» у Melrose Holdings

Компания "Ситроникс" приобрела 36% акций "Квазар-Микро" у компании Melrose Holdings S.A., основным акционером которой является бывший президент "Ситроникса" Евгений Уткин, сообщает РБК. Сумма сделки, которая была профинансирована налич
11.03.2008 «Квазар-Микро» построил инженерную инфраструктуру банка «Дельта»

Компания «Квазар-Микро» объявила о завершении проекта по созданию отказоустойчивой структурированной кабельной системы (СКС) и системы гарантированного электроснабжения для центра обработки данных (ЦОД)

29.02.2008 Назначен новый президент «Квазар-Микро»

«Ситроникс» объявил о назначении Владимира Ясинского президентом компании «Квазар-Микро», входящей в состав «Ситроникс». На этом посту Владимир Ясинский сменил Максима Агеева, возглавлявшего «Квазар-Микро» с февраля 2006 г. Данное назначение отражает новую стра
18.02.2008 «Ситроникс» выкупает «Квазар-Микро» у бывшего президента

Компания «Ситроникс» объявила о начале процесса консолидации 100% акций компании «Квазар-Микро». На сегодня «Ситроникс» владеет 51% акций этой ИТ-компании, но вскоре у Melrose
18.02.2008 «Ситроникс» консолидирует 100% «Квазар-Микро»

«Ситроникс» объявил о начале процесса консолидации 100% акций компании «Квазар-Микро». На первом этапе будет выкуплено 36% акций «Квазар-Микро» у компании Melrose Holdings S.A. за $116,9 млн. Для совершения сделки компания будет использовать денежные средств
07.02.2008 «Квазар-Микро» назначила заместителя генерального директора по работе с госсектором

Компания «Квазар-Микро» объявила о назначении на должность заместителя генерального директора по работе с государственным сектором Анатолия Харламова. На этом посту Харламов будет отвечать за вопросы, св
31.01.2008 «Квазар-Микро» оптимизировал ИТ-инфраструктуру в «Укрсоцбанке»

Компания «Квазар-Микро» завершила проект по созданию виртуальной ИТ-инфраструктуры в АКБ «Укрсоцбанк». Завершившийся проект стал одним из шагов банка по реализации комплексной стратегии развития ИТ-инфра
15.01.2008 «Квазар-Микро» модернизирует контакт-центр «Куда.ru»

Компания «Квазар-Микро» объявила о победе в открытом конкурсе на модернизацию контакт-центра «Куда.ru» – крупнейшей сети бюро путешествий. В соответствии с условиями конкурса, «Квазар-Микро» внедр
20.11.2007 «Квазар-Микро» + ИСАТ: инновационное решение для сельского хозяйства

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, и «Институт современных аграрных технологий» (ИСАТ) представили свое инновационное решение для сельского хозяйс
06.11.2007 «Квазар-Микро» завершила автоматизацию «Львоводоканала»

Компания «Квазар-Микро» объявила о завершении проекта по созданию и внедрению в промышленную эксплуатац
18.09.2007 Оборот «Квазар-Микро» вырос на 25%

Компания «Квазар-Микро» подвел итоги работы за первые шесть месяцев текущего года. За этот период консолидированный оборот компании составил $284 млн, на 25% превысив аналогичный показатель за тот же пер
12.09.2007 «Док Проф 2.0»: защищенный документооборот от «Квазар-Микро»

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, на конференции-выставке Docflow Украина 2007 анонсировала защищенную версию собственного решения «Док Проф 2.0»
30.08.2007 «Квазар-Микро» стал партнером CosmoCom

Компания «Квазар-Микро» объявила о получении партнерского статуса компании CosmoCom, специализирующейся на производстве, консолидации и виртуализации контакт-центров. Сотрудничество компаний направлено н
24.08.2007 «ABS Квазар-Микро» создала СЭД для пенсионного фонда Казахстана

Компания «ABS Квазар-Микро», совместное предприятие, созданное двумя ведущими ИТ-компаниями рынка Казахстана, объявляет о завершении крупномасштабного проекта по созданию и вводу в эксплуатацию системы элект
10.07.2007 «Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о начале работы на образовательном рынке Туркменистана, подписании контракта на оснащение школы «Рухн
27.06.2007 «Квазар-Микро» вышел на рынок Армении: проект для Минфина

Сегодня компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявила о

14.06.2007 «Квазар-Микро» заключил соглашение с Systimax Solutions

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, заключила п
08.06.2007 «Квазар-Микро»: новое решение по ИБ для банковских организаций

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о расширении линейки отраслевых решений в области ИБ и выводе на рынок комплексного инфраструктурного
25.05.2007 «Квазар-Микро» ставит на ITSM: партнерство с Axios Systems

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о получении статуса партнера компании Axios Systems, поставщика программных решений для Help Desk и I
16.05.2007 "Квазар-Микро" создает информационную систему для "Львовводоканала"

Компания «Квазар-Микро» объявил о завершении второго этапа проекта по созданию комплексной информационной системы, поддерживающей все аспекты основной деятельности городского коммунального предприятия «Л
25.04.2007 "Квазар-Микро" выведет систему обучения в Казахстане на новый уровень

Компания «Квазар-Микро», один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и странах СНГ, подвела итоги пилотного проекта по использованию мультисервисной информационно- образовательн
12.04.2007 «Квазар-Микро» стала партнером InfoWatch

Системный интегратор «Квазар-Микро», работающий в Восточной Европе и странах СНГ, получил статус Security Integrator компании InfoWatch, одного из лидеров на рынке систем защиты конфиденциальной информации от инсайд
29.03.2007 «Квазар-Микро» представила «Интерактивный колледж»

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, представила комплекс решений для сферы профессионально-технического образования «Интерактивный колледж». Компле
20.03.2007 В "Квазар-Микро" назначен руководитель Дирекции телекоммуникационной интеграции

Компания «Квазар-Микро», объявила о том, что Ольга Шалейко заняла пост руководителя Дирекции телекоммуникационной интеграции (ДТИ). Ранее г-жа Шалейко работала на руководящих должностях в крупных украинс
23.01.2007 «Квазар-Микро» продвигает свои решения в Литве

Сегодня компания «Квазар-Микро» — системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ — объявила о начале продвижения в Литве своих решений на базе технологий и программных продуктов корпорации Ora
29.11.2006 "АБС Квазар-Микро" становится партнером Oracle в Казахстане

Компания «АБС Квазар-Микро», созданная в 2006 г. компанией «Квазар-Микро» - системным интегратором, работающим в СНГ и странах Восточной Европы, и компанией ABS –системным интегратором в области телек
01.11.2006 "Квазар-Микро" получил статус партнера Retalix

Компания «Квазар-Микро» — системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, — объявила о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Retalix — разработчиком
25.10.2006 "Квазар-Микро" предлагает новый комплекс решений для финансового управления

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в странах СНГ и Восточной Европы, объявила о завершении разработки полного комплекса решений для оптимизированного финансового управления в крупн
23.10.2006 "Квазар-Микро" создал сетевую инфраструктуру офиса "РОСНО Украина"

Компания «Квазар-Микро» объявил об успешном завершении проекта по созданию структурированной кабельной системы в новом киевском офисе страховой компании «РОСНО Украина». Интеграционный проект в СК «РОСНО
21.09.2006 "Квазар-Микро" и ABS создали совместное предприятие

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, и компания

18.09.2006 "Квазар-Микро" создаст модель кадровой службы для МЭРТ

Компания «Квазар-Микро» объявила о победе в лоте «Разработка, апробация и пилотное внедрение функциональной модели кадровой службы» конкурса по выбору исполнителя научно-исследовательских работ по меропр
11.09.2006 "Квазар-Микро" поставит телеком оборудование для "Интер РАО ЕЭС"

«Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, объявил о начале поставок аппаратуры телефонии и активного сетевого оборудования для новых офисов «ИнтерР РАО Е
10.08.2006 "Квазар-Микро" получила лицензию ФСБ для работы с секретной информацией

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявил о п
08.08.2006 "Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС

Компании «Квазар-Микро» объявила о выполнении проекта для компании МТС по внедрению комплекса USSD (Uns
25.04.2006 Сергей Сапельников стал генеральным директором "Квазар-Микро"

Компания «Квазар-Микро» - один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и странах СНГ, объявил о назначении Сергея Сапельникова генеральным директором «Квазар-Микро» в Росс
24.04.2006 Евгений Уткин избран председателем совета директоров "Квазар-Микро"

Компания «Квазар-Микро», один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и страна
28.02.2006 Максим Агеев стал президентом «Квазар-Микро»

Компания «Квазар-Микро» объявила о том, что ее президентом стал Максим Агеев, ранее занимавший должность вице-президента компании по системной интеграции. На этом посту г-н Агеев сменил Евгения Уткина, о

Публикаций - 166, упоминаний - 204

Квазар-Микро и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 69
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 42
Oracle Corporation 7074 37
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Microsoft Corporation 25775 20
Intel Corporation 12811 20
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Cisco Systems 5372 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 10
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 10
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 9
SAP SE 5601 8
UMC - United Microelectronics Corporation 339 7
Dell EMC 5180 6
HP Inc. 5883 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Открытые технологии 732 5
Oracle Siebel Systems 519 4
Формоза - Formoza 179 4
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 4
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 4
Ростелеком 10948 4
9594 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
АйТи 1519 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Kempinski - Кемпински 34 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 3
Укрсоцбанк АКБ 19 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
КапиталЪ Страхование 19 2
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 2
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 2
Куда.ru - Сеть Бюро Путешествий 3 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Coral Capital Management 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Белый Ветер 365 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Федеральное казначейство России 1949 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
Ассоциация менеджеров 107 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 11
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 9
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Урезченко Сергей 6 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 63
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
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