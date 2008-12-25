Индексная книга CNews*
Квазар-Микро КМ
Публикаций - 138, упоминаний - 189
Квазар-Микро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Евгений 44 14
|Асланян Сергей 96 13
|Ясинский Владимир 18 8
|Гончарук Александр 89 7
|Юргелас Мария 41 5
|Агеев Максим 30 5
|Красников Геннадий 67 5
|Павловский Павел 16 5
|Луценко Александр 9 4
|Филиппов Сергей 34 4
|Евтушенков Владимир 194 4
|Красовский Александр 29 4
|Миньковский Михаил 23 4
|Шалманов Сергей 199 3
|Хачатуров Константин 9 3
|Щербаков Олег 9 3
|Путин Владимир 2542 3
|Ананьин Алексей 74 3
|Иванов Дмитрий 52 3
|Касперская Наталья 248 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
|Сапельников Сергей 107 2
|Санарова Елена 8 2
|Щебетов Сергей 30 2
|Урезченко Сергей 6 2
|Володин Андрей 19 2
|Милованцев Дмитрий 106 2
|Гребень Андрей 6 2
|Белов Константин 6 1
|Натрусов Артем 142 1
|Касперский Евгений 290 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Зайцева Анна 69 1
|Матвеев Сергей 6 1
|Смирнов Дмитрий 67 1
|Грин Диана 9 1
|Зимин Дмитрий 35 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Козлов Михаил 167 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.