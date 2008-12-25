Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС м специально проведенного тендера исполнителями проекта был выбран консорциум из компаний Oracle и «Квазар-Микро» (входит в концерн «Ситроникс», контрольный пакет которого, как и контроль в МТС

«Квазар-Микро» меняет название на «Ситроникс Информационные Технологии» «Ситроникс» объявил о том, что компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, входящий в

«Квазар-Микро» модернизировал контакт-центр «Куда.ru» Компания «Квазар-Микро», входящая в состав бизнес-направления «Ситроникс ИТ-решения», завершила проект по модернизации контакт-центра для «Куда.ru» – сети бюро путешествий в России. В рамках проекта был

«Ситроникс» приобрел 36% акций «Квазар-Микро» у Melrose Holdings Компания "Ситроникс" приобрела 36% акций "Квазар-Микро" у компании Melrose Holdings S.A., основным акционером которой является бывший президент "Ситроникса" Евгений Уткин, сообщает РБК. Сумма сделки, которая была профинансирована налич

«Квазар-Микро» построил инженерную инфраструктуру банка «Дельта» Компания «Квазар-Микро» объявила о завершении проекта по созданию отказоустойчивой структурированной кабельной системы (СКС) и системы гарантированного электроснабжения для центра обработки данных (ЦОД)

Назначен новый президент «Квазар-Микро» «Ситроникс» объявил о назначении Владимира Ясинского президентом компании «Квазар-Микро», входящей в состав «Ситроникс». На этом посту Владимир Ясинский сменил Максима Агеева, возглавлявшего «Квазар-Микро» с февраля 2006 г. Данное назначение отражает новую стра

«Ситроникс» выкупает «Квазар-Микро» у бывшего президента Компания «Ситроникс» объявила о начале процесса консолидации 100% акций компании «Квазар-Микро». На сегодня «Ситроникс» владеет 51% акций этой ИТ-компании, но вскоре у Melrose

«Ситроникс» консолидирует 100% «Квазар-Микро» «Ситроникс» объявил о начале процесса консолидации 100% акций компании «Квазар-Микро». На первом этапе будет выкуплено 36% акций «Квазар-Микро» у компании Melrose Holdings S.A. за $116,9 млн. Для совершения сделки компания будет использовать денежные средств

«Квазар-Микро» назначила заместителя генерального директора по работе с госсектором Компания «Квазар-Микро» объявила о назначении на должность заместителя генерального директора по работе с государственным сектором Анатолия Харламова. На этом посту Харламов будет отвечать за вопросы, св

«Квазар-Микро» оптимизировал ИТ-инфраструктуру в «Укрсоцбанке» Компания «Квазар-Микро» завершила проект по созданию виртуальной ИТ-инфраструктуры в АКБ «Укрсоцбанк». Завершившийся проект стал одним из шагов банка по реализации комплексной стратегии развития ИТ-инфра

«Квазар-Микро» модернизирует контакт-центр «Куда.ru» Компания «Квазар-Микро» объявила о победе в открытом конкурсе на модернизацию контакт-центра «Куда.ru» – крупнейшей сети бюро путешествий. В соответствии с условиями конкурса, «Квазар-Микро» внедр

«Квазар-Микро» + ИСАТ: инновационное решение для сельского хозяйства Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, и «Институт современных аграрных технологий» (ИСАТ) представили свое инновационное решение для сельского хозяйс

«Квазар-Микро» завершила автоматизацию «Львоводоканала» Компания «Квазар-Микро» объявила о завершении проекта по созданию и внедрению в промышленную эксплуатац

Оборот «Квазар-Микро» вырос на 25% Компания «Квазар-Микро» подвел итоги работы за первые шесть месяцев текущего года. За этот период консолидированный оборот компании составил $284 млн, на 25% превысив аналогичный показатель за тот же пер

«Док Проф 2.0»: защищенный документооборот от «Квазар-Микро» Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, на конференции-выставке Docflow Украина 2007 анонсировала защищенную версию собственного решения «Док Проф 2.0»

«Квазар-Микро» стал партнером CosmoCom Компания «Квазар-Микро» объявила о получении партнерского статуса компании CosmoCom, специализирующейся на производстве, консолидации и виртуализации контакт-центров. Сотрудничество компаний направлено н

«ABS Квазар-Микро» создала СЭД для пенсионного фонда Казахстана Компания «ABS Квазар-Микро», совместное предприятие, созданное двумя ведущими ИТ-компаниями рынка Казахстана, объявляет о завершении крупномасштабного проекта по созданию и вводу в эксплуатацию системы элект

«Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о начале работы на образовательном рынке Туркменистана, подписании контракта на оснащение школы «Рухн

«Квазар-Микро» вышел на рынок Армении: проект для Минфина Сегодня компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявила о

«Квазар-Микро» заключил соглашение с Systimax Solutions Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, заключила п

«Квазар-Микро»: новое решение по ИБ для банковских организаций Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о расширении линейки отраслевых решений в области ИБ и выводе на рынок комплексного инфраструктурного

«Квазар-Микро» ставит на ITSM: партнерство с Axios Systems Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о получении статуса партнера компании Axios Systems, поставщика программных решений для Help Desk и I

"Квазар-Микро" создает информационную систему для "Львовводоканала" Компания «Квазар-Микро» объявил о завершении второго этапа проекта по созданию комплексной информационной системы, поддерживающей все аспекты основной деятельности городского коммунального предприятия «Л

"Квазар-Микро" выведет систему обучения в Казахстане на новый уровень Компания «Квазар-Микро», один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и странах СНГ, подвела итоги пилотного проекта по использованию мультисервисной информационно- образовательн

«Квазар-Микро» стала партнером InfoWatch Системный интегратор «Квазар-Микро», работающий в Восточной Европе и странах СНГ, получил статус Security Integrator компании InfoWatch, одного из лидеров на рынке систем защиты конфиденциальной информации от инсайд

«Квазар-Микро» представила «Интерактивный колледж» Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, представила комплекс решений для сферы профессионально-технического образования «Интерактивный колледж». Компле

В "Квазар-Микро" назначен руководитель Дирекции телекоммуникационной интеграции Компания «Квазар-Микро», объявила о том, что Ольга Шалейко заняла пост руководителя Дирекции телекоммуникационной интеграции (ДТИ). Ранее г-жа Шалейко работала на руководящих должностях в крупных украинс

«Квазар-Микро» продвигает свои решения в Литве Сегодня компания «Квазар-Микро» — системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ — объявила о начале продвижения в Литве своих решений на базе технологий и программных продуктов корпорации Ora

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"Квазар-Микро" получил статус партнера Retalix Компания «Квазар-Микро» — системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, — объявила о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Retalix — разработчиком

"Квазар-Микро" предлагает новый комплекс решений для финансового управления Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в странах СНГ и Восточной Европы, объявила о завершении разработки полного комплекса решений для оптимизированного финансового управления в крупн

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"Квазар-Микро" и ABS создали совместное предприятие Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, и компания

"Квазар-Микро" создаст модель кадровой службы для МЭРТ Компания «Квазар-Микро» объявила о победе в лоте «Разработка, апробация и пилотное внедрение функциональной модели кадровой службы» конкурса по выбору исполнителя научно-исследовательских работ по меропр

"Квазар-Микро" поставит телеком оборудование для "Интер РАО ЕЭС" «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, объявил о начале поставок аппаратуры телефонии и активного сетевого оборудования для новых офисов «ИнтерР РАО Е

"Квазар-Микро" получила лицензию ФСБ для работы с секретной информацией Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявил о п

"Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС Компании «Квазар-Микро» объявила о выполнении проекта для компании МТС по внедрению комплекса USSD (Uns

Сергей Сапельников стал генеральным директором "Квазар-Микро" Компания «Квазар-Микро» - один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и странах СНГ, объявил о назначении Сергея Сапельникова генеральным директором «Квазар-Микро» в Росс

Евгений Уткин избран председателем совета директоров "Квазар-Микро" Компания «Квазар-Микро», один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и страна