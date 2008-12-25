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Квазар-Микро КМ



25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС
18.06.2008 «Квазар-Микро» меняет название на «Ситроникс Информационные Технологии»
28.05.2008 «Квазар-Микро» модернизировал контакт-центр «Куда.ru»
28.03.2008 «Ситроникс» приобрел 36% акций «Квазар-Микро» у Melrose Holdings
11.03.2008 «Квазар-Микро» построил инженерную инфраструктуру банка «Дельта»
29.02.2008 Назначен новый президент «Квазар-Микро»
18.02.2008 «Ситроникс» выкупает «Квазар-Микро» у бывшего президента
18.02.2008 «Ситроникс» консолидирует 100% «Квазар-Микро»
07.02.2008 «Квазар-Микро» назначила заместителя генерального директора по работе с госсектором
31.01.2008 «Квазар-Микро» оптимизировал ИТ-инфраструктуру в «Укрсоцбанке»
15.01.2008 «Квазар-Микро» модернизирует контакт-центр «Куда.ru»
20.11.2007 «Квазар-Микро» + ИСАТ: инновационное решение для сельского хозяйства
06.11.2007 «Квазар-Микро» завершила автоматизацию «Львоводоканала»
18.09.2007 Оборот «Квазар-Микро» вырос на 25%
12.09.2007 «Док Проф 2.0»: защищенный документооборот от «Квазар-Микро»
30.08.2007 «Квазар-Микро» стал партнером CosmoCom
10.07.2007 «Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений
27.06.2007 «Квазар-Микро» вышел на рынок Армении: проект для Минфина
14.06.2007 «Квазар-Микро» заключил соглашение с Systimax Solutions
08.06.2007 «Квазар-Микро»: новое решение по ИБ для банковских организаций
25.05.2007 «Квазар-Микро» ставит на ITSM: партнерство с Axios Systems
16.05.2007 "Квазар-Микро" создает информационную систему для "Львовводоканала"
25.04.2007 "Квазар-Микро" выведет систему обучения в Казахстане на новый уровень
29.03.2007 «Квазар-Микро» представила «Интерактивный колледж»
20.03.2007 В "Квазар-Микро" назначен руководитель Дирекции телекоммуникационной интеграции
23.01.2007 «Квазар-Микро» продвигает свои решения в Литве
29.11.2006 "АБС Квазар-Микро" становится партнером Oracle в Казахстане
01.11.2006 "Квазар-Микро" получил статус партнера Retalix
25.10.2006 "Квазар-Микро" предлагает новый комплекс решений для финансового управления
23.10.2006 "Квазар-Микро" создал сетевую инфраструктуру офиса "РОСНО Украина"
21.09.2006 "Квазар-Микро" и ABS создали совместное предприятие
18.09.2006 "Квазар-Микро" создаст модель кадровой службы для МЭРТ
11.09.2006 "Квазар-Микро" поставит телеком оборудование для "Интер РАО ЕЭС"
10.08.2006 "Квазар-Микро" получила лицензию ФСБ для работы с секретной информацией
08.08.2006 "Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС
25.04.2006 Сергей Сапельников стал генеральным директором "Квазар-Микро"
24.04.2006 Евгений Уткин избран председателем совета директоров "Квазар-Микро"
28.02.2006 Максим Агеев стал президентом «Квазар-Микро»
07.02.2006 Главой концерна Sitronics будет назначен президент "Квазар-Микро"
05.10.2005 "Квазар-Микро" стал партнером компании SAS Institute

Публикаций - 138, упоминаний - 189

Квазар-Микро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 941 52
АФК Система ПАО 1638 29
Oracle Corporation 6035 24
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 22
Intel Corporation 11262 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Microsoft Corporation 22497 14
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 14
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 11
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 9
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 9
РТИ Микрон - Micron 851 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 7
Intracom Telecom - Интраком Телеком 61 7
Cisco Systems 4720 6
SAP SE 4595 6
UMC - United Microelectronics Corporation 295 6
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 106 6
Открытые технологии 600 5
HP Inc. 5313 5
Ростелеком - Связьинвест 1698 5
Nortel Networks 1287 5
Dell EMC 4736 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Oracle Россия и СНГ 216 4
Крок - Croc 1616 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 66 3
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
ФОРС - Центр разработки 390 3
МТС - Система Телеком 223 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
Apple Inc 10683 3
Bercut - Беркут НПФ 133 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 3
Формоза - Formoza 154 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
РОСНО СК - Страховая компания 171 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
Белый Ветер 340 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 2
ТНК-ВР Холдинг 248 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
АФК Система - Система Масс-медиа 66 2
Башнефть ПАО АНК 118 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 57 1
BP - British Petroleum 132 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
Nokian Tyres 13 1
General Atlantic 24 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 4 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
Федеральное казначейство России 1345 7
Президент Российской Федерации 3770 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Счётная палата РФ 628 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 1
Кабинет министров Украины 84 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Правительство Москвы 1640 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 4
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 156 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 351 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 571 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 2
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 292 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 1
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 211 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 296 1
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 1
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 399 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 28 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 1
General Ledger - Главная бухгалтерская книга 10 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 20
Oracle Retail 57 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 4
Oracle PeopleSoft 373 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
Oracle Siebel CRM 209 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 3
Microsoft Windows 2000 2856 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
OpenText Documentum 350 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
Oracle Hyperion 171 2
Microsoft Office 3247 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
Microsoft Office Communications Server 36 2
Microsoft SharePoint Server 600 1
Software AG - ARIS Platform 162 1
Linux OS 7669 1
Альфа-Банк Экспресс 16 1
Oracle - Sun Fire 55 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 32 1
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 1
Intel Pentium III 718 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 1
Nokia Alcatel-Lucent ESS - Ethernet Service Switch 6 1
IBM System eServer BladeCenter 103 1
Oracle Fusion Middleware 201 1
Открытие ФК Бизнес-Портал 14 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 1
Fujitsu M - сканер 2 1
Fujitsu M - серия серверов 9 1
AMD Mobility Radeon 223 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 1
Ситроникс Датериум МЦОД - Sitronics Daterium - мобильные центры обработки данных 4 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Уткин Евгений 44 14
Асланян Сергей 96 13
Ясинский Владимир 18 8
Гончарук Александр 89 7
Юргелас Мария 41 5
Агеев Максим 30 5
Красников Геннадий 67 5
Павловский Павел 16 5
Луценко Александр 9 4
Филиппов Сергей 34 4
Евтушенков Владимир 194 4
Красовский Александр 29 4
Миньковский Михаил 23 4
Шалманов Сергей 199 3
Хачатуров Константин 9 3
Щербаков Олег 9 3
Путин Владимир 2542 3
Ананьин Алексей 74 3
Иванов Дмитрий 52 3
Касперская Наталья 248 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
Сапельников Сергей 107 2
Санарова Елена 8 2
Щебетов Сергей 30 2
Урезченко Сергей 6 2
Володин Андрей 19 2
Милованцев Дмитрий 106 2
Гребень Андрей 6 2
Белов Константин 6 1
Натрусов Артем 142 1
Касперский Евгений 290 1
Никифорова Светлана 33 1
Опенышева Светлана 64 1
Зайцева Анна 69 1
Матвеев Сергей 6 1
Смирнов Дмитрий 67 1
Грин Диана 9 1
Зимин Дмитрий 35 1
Назипов Дмитрий 80 1
Козлов Михаил 167 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 56
Европа Восточная 2927 40
Украина 6212 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
Украина - Киев 916 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Казахстан - Республика 4467 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Чехия - Чешская Республика 1053 7
Чехия - Прага 184 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 6
Индия - Республика 4263 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
Молдавия - Республика Молдова 668 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Израиль 1756 4
Европа 12319 4
ДНР - Донецк 153 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Украина - Львов 91 3
Россия - Сибирь 1579 3
Ближний Восток 2549 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Украина - Днепр - Днепропетровск 164 3
Швеция - Королевство 2072 3
Украина - Харьковская область - Харьков 188 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Канада 3319 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Болгария - Республика 657 2
Индия - Карнатака - Бангалор 176 2
Польша - Республика 1559 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Казахстан - Алматы 483 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 2
Экономический эффект 694 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Торговая марка - Товарный знак 1107 1
ЕСН - Единый социальный налог 98 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities 76 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
IDG - International Data Group 97 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РИА Новости 766 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Российская газета 228 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Росбалт ИА 60 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
Gartner - Гартнер 3301 2
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Microsoft Research 128 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
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АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 1
Oracle AppsForum 21 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
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