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Квазар-Микро КМ
СОБЫТИЯ
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|25.12.2008
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Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС
м специально проведенного тендера исполнителями проекта был выбран консорциум из компаний Oracle и «Квазар-Микро» (входит в концерн «Ситроникс», контрольный пакет которого, как и контроль в МТС
|18.06.2008
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«Квазар-Микро» меняет название на «Ситроникс Информационные Технологии»
«Ситроникс» объявил о том, что компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, входящий в
|28.05.2008
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«Квазар-Микро» модернизировал контакт-центр «Куда.ru»
Компания «Квазар-Микро», входящая в состав бизнес-направления «Ситроникс ИТ-решения», завершила проект по модернизации контакт-центра для «Куда.ru» – сети бюро путешествий в России. В рамках проекта был
|28.03.2008
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«Ситроникс» приобрел 36% акций «Квазар-Микро» у Melrose Holdings
Компания "Ситроникс" приобрела 36% акций "Квазар-Микро" у компании Melrose Holdings S.A., основным акционером которой является бывший президент "Ситроникса" Евгений Уткин, сообщает РБК. Сумма сделки, которая была профинансирована налич
|11.03.2008
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«Квазар-Микро» построил инженерную инфраструктуру банка «Дельта»
Компания «Квазар-Микро» объявила о завершении проекта по созданию отказоустойчивой структурированной кабельной системы (СКС) и системы гарантированного электроснабжения для центра обработки данных (ЦОД)
|29.02.2008
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Назначен новый президент «Квазар-Микро»
«Ситроникс» объявил о назначении Владимира Ясинского президентом компании «Квазар-Микро», входящей в состав «Ситроникс». На этом посту Владимир Ясинский сменил Максима Агеева, возглавлявшего «Квазар-Микро» с февраля 2006 г. Данное назначение отражает новую стра
|18.02.2008
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«Ситроникс» выкупает «Квазар-Микро» у бывшего президента
Компания «Ситроникс» объявила о начале процесса консолидации 100% акций компании «Квазар-Микро». На сегодня «Ситроникс» владеет 51% акций этой ИТ-компании, но вскоре у Melrose
|18.02.2008
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«Ситроникс» консолидирует 100% «Квазар-Микро»
«Ситроникс» объявил о начале процесса консолидации 100% акций компании «Квазар-Микро». На первом этапе будет выкуплено 36% акций «Квазар-Микро» у компании Melrose Holdings S.A. за $116,9 млн. Для совершения сделки компания будет использовать денежные средств
|07.02.2008
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«Квазар-Микро» назначила заместителя генерального директора по работе с госсектором
Компания «Квазар-Микро» объявила о назначении на должность заместителя генерального директора по работе с государственным сектором Анатолия Харламова. На этом посту Харламов будет отвечать за вопросы, св
|31.01.2008
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«Квазар-Микро» оптимизировал ИТ-инфраструктуру в «Укрсоцбанке»
Компания «Квазар-Микро» завершила проект по созданию виртуальной ИТ-инфраструктуры в АКБ «Укрсоцбанк». Завершившийся проект стал одним из шагов банка по реализации комплексной стратегии развития ИТ-инфра
|15.01.2008
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«Квазар-Микро» модернизирует контакт-центр «Куда.ru»
Компания «Квазар-Микро» объявила о победе в открытом конкурсе на модернизацию контакт-центра «Куда.ru» – крупнейшей сети бюро путешествий. В соответствии с условиями конкурса, «Квазар-Микро» внедр
|20.11.2007
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«Квазар-Микро» + ИСАТ: инновационное решение для сельского хозяйства
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, и «Институт современных аграрных технологий» (ИСАТ) представили свое инновационное решение для сельского хозяйс
|06.11.2007
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«Квазар-Микро» завершила автоматизацию «Львоводоканала»
Компания «Квазар-Микро» объявила о завершении проекта по созданию и внедрению в промышленную эксплуатац
|18.09.2007
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Оборот «Квазар-Микро» вырос на 25%
Компания «Квазар-Микро» подвел итоги работы за первые шесть месяцев текущего года. За этот период консолидированный оборот компании составил $284 млн, на 25% превысив аналогичный показатель за тот же пер
|12.09.2007
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«Док Проф 2.0»: защищенный документооборот от «Квазар-Микро»
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, на конференции-выставке Docflow Украина 2007 анонсировала защищенную версию собственного решения «Док Проф 2.0»
|30.08.2007
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«Квазар-Микро» стал партнером CosmoCom
Компания «Квазар-Микро» объявила о получении партнерского статуса компании CosmoCom, специализирующейся на производстве, консолидации и виртуализации контакт-центров. Сотрудничество компаний направлено н
|24.08.2007
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«ABS Квазар-Микро» создала СЭД для пенсионного фонда Казахстана
Компания «ABS Квазар-Микро», совместное предприятие, созданное двумя ведущими ИТ-компаниями рынка Казахстана, объявляет о завершении крупномасштабного проекта по созданию и вводу в эксплуатацию системы элект
|10.07.2007
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«Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о начале работы на образовательном рынке Туркменистана, подписании контракта на оснащение школы «Рухн
|27.06.2007
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«Квазар-Микро» вышел на рынок Армении: проект для Минфина
Сегодня компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявила о
|14.06.2007
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«Квазар-Микро» заключил соглашение с Systimax Solutions
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, заключила п
|08.06.2007
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«Квазар-Микро»: новое решение по ИБ для банковских организаций
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о расширении линейки отраслевых решений в области ИБ и выводе на рынок комплексного инфраструктурного
|25.05.2007
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«Квазар-Микро» ставит на ITSM: партнерство с Axios Systems
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о получении статуса партнера компании Axios Systems, поставщика программных решений для Help Desk и I
|16.05.2007
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"Квазар-Микро" создает информационную систему для "Львовводоканала"
Компания «Квазар-Микро» объявил о завершении второго этапа проекта по созданию комплексной информационной системы, поддерживающей все аспекты основной деятельности городского коммунального предприятия «Л
|25.04.2007
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"Квазар-Микро" выведет систему обучения в Казахстане на новый уровень
Компания «Квазар-Микро», один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и странах СНГ, подвела итоги пилотного проекта по использованию мультисервисной информационно- образовательн
|12.04.2007
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«Квазар-Микро» стала партнером InfoWatch
Системный интегратор «Квазар-Микро», работающий в Восточной Европе и странах СНГ, получил статус Security Integrator компании InfoWatch, одного из лидеров на рынке систем защиты конфиденциальной информации от инсайд
|29.03.2007
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«Квазар-Микро» представила «Интерактивный колледж»
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, представила комплекс решений для сферы профессионально-технического образования «Интерактивный колледж». Компле
|20.03.2007
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В "Квазар-Микро" назначен руководитель Дирекции телекоммуникационной интеграции
Компания «Квазар-Микро», объявила о том, что Ольга Шалейко заняла пост руководителя Дирекции телекоммуникационной интеграции (ДТИ). Ранее г-жа Шалейко работала на руководящих должностях в крупных украинс
|23.01.2007
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«Квазар-Микро» продвигает свои решения в Литве
Сегодня компания «Квазар-Микро» — системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ — объявила о начале продвижения в Литве своих решений на базе технологий и программных продуктов корпорации Ora
|29.11.2006
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"АБС Квазар-Микро" становится партнером Oracle в Казахстане
Компания «АБС Квазар-Микро», созданная в 2006 г. компанией «Квазар-Микро» - системным интегратором, работающим в СНГ и странах Восточной Европы, и компанией ABS –системным интегратором в области телек
|01.11.2006
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"Квазар-Микро" получил статус партнера Retalix
Компания «Квазар-Микро» — системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, — объявила о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Retalix — разработчиком
|25.10.2006
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"Квазар-Микро" предлагает новый комплекс решений для финансового управления
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в странах СНГ и Восточной Европы, объявила о завершении разработки полного комплекса решений для оптимизированного финансового управления в крупн
|23.10.2006
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"Квазар-Микро" создал сетевую инфраструктуру офиса "РОСНО Украина"
Компания «Квазар-Микро» объявил об успешном завершении проекта по созданию структурированной кабельной системы в новом киевском офисе страховой компании «РОСНО Украина». Интеграционный проект в СК «РОСНО
|21.09.2006
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"Квазар-Микро" и ABS создали совместное предприятие
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, и компания
|18.09.2006
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"Квазар-Микро" создаст модель кадровой службы для МЭРТ
Компания «Квазар-Микро» объявила о победе в лоте «Разработка, апробация и пилотное внедрение функциональной модели кадровой службы» конкурса по выбору исполнителя научно-исследовательских работ по меропр
|11.09.2006
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"Квазар-Микро" поставит телеком оборудование для "Интер РАО ЕЭС"
«Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в СНГ и странах Восточной Европы, объявил о начале поставок аппаратуры телефонии и активного сетевого оборудования для новых офисов «ИнтерР РАО Е
|10.08.2006
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"Квазар-Микро" получила лицензию ФСБ для работы с секретной информацией
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявил о п
|08.08.2006
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"Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС
Компании «Квазар-Микро» объявила о выполнении проекта для компании МТС по внедрению комплекса USSD (Uns
|25.04.2006
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Сергей Сапельников стал генеральным директором "Квазар-Микро"
Компания «Квазар-Микро» - один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и странах СНГ, объявил о назначении Сергея Сапельникова генеральным директором «Квазар-Микро» в Росс
|24.04.2006
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Евгений Уткин избран председателем совета директоров "Квазар-Микро"
Компания «Квазар-Микро», один из ведущих системных интеграторов, работающих в Восточной Европе и страна
|28.02.2006
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Максим Агеев стал президентом «Квазар-Микро»
Компания «Квазар-Микро» объявила о том, что ее президентом стал Максим Агеев, ранее занимавший должность вице-президента компании по системной интеграции. На этом посту г-н Агеев сменил Евгения Уткина, о
Квазар-Микро и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Евгений 53 18
|Асланян Сергей 104 16
|Ясинский Владимир 18 9
|Гончарук Александр 92 8
|Агеев Максим 33 7
|Евтушенков Владимир 217 6
|Красников Геннадий 73 6
|Юргелас Мария 42 5
|Павловский Павел 20 5
|Шалманов Сергей 202 4
|Филиппов Сергей 36 4
|Луценко Александр 10 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Миньковский Михаил 25 4
|Красовский Александр 29 4
|Володин Андрей 22 3
|Щербаков Олег 12 3
|Хачатуров Константин 9 3
|Манос Александр 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Ананьин Алексей 90 3
|Санарова Елена 9 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Щебетов Сергей 34 2
|Ланина Ирина 18 2
|Муратов Денис 14 2
|Урезченко Сергей 6 2
|Гребень Андрей 7 2
|Соболев Леонид 4 2
|Купич Богдан 2 2
|Ентяков Максим 2 2
|Касперская Наталья 319 2
|Иванов Сергей 405 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Овчинников Борис 129 1
|Лужков Юрий 113 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
|Атлас страхования 14 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|Rambler Group - Секрет фирмы 39 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|IDG - International Data Group 117 2
|Росбалт ИА 60 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|РИА Новости 1033 1
|N+1 - Издание 188 1
|Говорит Москва - радиостанция 23 1
|Российская газета 290 1
|Sputnik 59 1
|CNews TV 747 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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