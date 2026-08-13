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АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги

«Интурист» — старейшая советская и российская туристическая компания. Была основана 12 апреля 1929 года. В период с 1956 по 1985 годы общество «Интурист» обслужило почти 70 миллионов туристов из более чем 160 стран мира. Примечательно, что общество обеспечивало не только встречу иностранцев, но и отправку советских граждан за границу.

В конце 1920-х годов одной из важнейших задач, стоявших перед молодой Советской Россией, была необходимость наладить контакты с иностранцами. Чтобы контролировать и обеспечивать туристические потоки, был создан «Интурист» — организация, которая должна была не просто заниматься приёмом иностранных делегаций, но и формировать положительный имидж СССР.

 

Советский туризм для иностранцев. Плакаты 1930-60х годов от «Интуриста» приглашали иностранных туристов открыть СССР: республики, курорты, санатории. Красочная утонченная графика стала визитной карточкой туристической компании. Советский туризм для иностранцев. Плакаты 1930-60х годов от «Интуриста» приглашали иностранных туристов открыть СССР: республики, курорты, санатории. Красочная утонченная графика стала визитной карточкой туристической компании.
1958 год, СССР Посетите СССР. Редкий советский туристический плакат, ориентированный на французскую аудиторию с изображением сцен разнообразной архитектуры, культуры и природы. Создан специально для старейшей туристической компании «Интурист». В конце 1920-х годов одной из важнейших задач, стоявших перед молодой Советской Россией, была необходимость наладить контакты с иностранцами. Чтобы контролировать и обеспечивать туристические потоки, и был создан «Интурист» — организация, которая должна была не просто заниматься приемом иностранных делегаций, но и формировать положительный имидж СССР. 1958 год, СССР Посетите СССР. Редкий советский туристический плакат, ориентированный на французскую аудиторию с изображением сцен разнообразной архитектуры, культуры и природы. Создан специально для старейшей туристической компании «Интурист». В конце 1920-х годов одной из важнейших задач, стоявших перед молодой Советской Россией, была необходимость наладить контакты с иностранцами. Чтобы контролировать и обеспечивать туристические потоки, и был создан «Интурист» — организация, которая должна была не просто заниматься приемом иностранных делегаций, но и формировать положительный имидж СССР.
М. Литвак, плакат Интуриста "Путешествия по Советской России" (1930) М. Литвак, плакат Интуриста "Путешествия по Советской России" (1930)
М. Литвак, плакат Интуриста "Путешествия по Советской России" (1930) М. Литвак, плакат Интуриста "Путешествия по Советской России" (1930)
Борис Зеленский, плакат Интуриста "Leningrad" (1933) Борис Зеленский, плакат Интуриста "Leningrad" (1933)
Плакат Интуриста "Посетите СССР. Центральная Азия" (начало 1930-х) Плакат Интуриста "Посетите СССР. Центральная Азия" (начало 1930-х)
Плакат "Интуриста" о путешествиях в СССР. Баку (1938) Плакат "Интуриста" о путешествиях в СССР. Баку (1938)
Н.Х. "Одесса", плакат Интуриста (1930) Н.Х. "Одесса", плакат Интуриста (1930)
Плакат «Приезжайте в СССР», 1930 Худ.: Максим Литвак-Maксимов Плакат «Приезжайте в СССР», 1930 Худ.: Максим Литвак-Maксимов
1970-е года, СССР Интурист. Старинный советско-туристический плакат, созданный специально для турагентства Интурист, предлагающий воспользоваться услугой «автомобиль в аренду». 1970-е года, СССР Интурист. Старинный советско-туристический плакат, созданный специально для турагентства Интурист, предлагающий воспользоваться услугой «автомобиль в аренду».
1934 год, СССР By air to USSR. Самолётом в СССР. Старинный советский туристический постер на английском языке с изображением карты перелётов, созданный специально для туристического агентства «Интурист». Художник Константин Георгиевич Бор-Раменский. Надпись в нижней части плаката можно перевести так: «Пользуйтесь быстрыми авиалиниями, которые соединяют всю Европу с главными городами Советского Союза». 1934 год, СССР By air to USSR. Самолётом в СССР. Старинный советский туристический постер на английском языке с изображением карты перелётов, созданный специально для туристического агентства «Интурист». Художник Константин Георгиевич Бор-Раменский. Надпись в нижней части плаката можно перевести так: «Пользуйтесь быстрыми авиалиниями, которые соединяют всю Европу с главными городами Советского Союза».
«Добро пожаловать в СССР!» Рекламный постер "Интуриста". СССР. 1964 год. «Добро пожаловать в СССР!» Рекламный постер "Интуриста". СССР. 1964 год.
Посещайте СССР зимой, 1960-е Посещайте СССР зимой, 1960-е
1965 год, СССР Вы можете увидеть это в Москве. Редкий советский туристический плакат, ориентированный на итальяноязычную аудиторию, с изображением актрис балета и Большого театра, одного из крупнейших и старейших в России театров оперы и балета. Создан специально для туристической компании «Интурист». 1965 год, СССР Вы можете увидеть это в Москве. Редкий советский туристический плакат, ориентированный на итальяноязычную аудиторию, с изображением актрис балета и Большого театра, одного из крупнейших и старейших в России театров оперы и балета. Создан специально для туристической компании «Интурист».
Посетите СССР: Волжский круиз. (Неизвестный художник) 1956 год Посетите СССР: Волжский круиз. (Неизвестный художник) 1956 год
Ещё плакат поездов маршрута Европа - Персия (1933) Ещё плакат поездов маршрута Европа - Персия (1933)
Советский туризм для иностранцев. Плакаты 1930-60х годов от «Интуриста» приглашали иностранных туристов открыть СССР: республики, курорты, санатории. Красочная утонченная графика стала визитной карточкой туристической компании.

СОБЫТИЯ

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13.08.2026 Российская ИИ-платформа Wegosty привлекла 23 млн рублей от группы стратегических инвесторов на платформе SberUnity 1
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки» 1
20.12.2016 «Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта 1
05.12.2016 «Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт» 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 2
24.12.2015 CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети» 3
25.11.2015 «Астерос»: прототип информационной системы «Электронная путевка» успешно апробирован туроператорами 2
03.09.2015 Лисандро Платцер назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности и финансам HRS 2
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
10.01.2013 АФК «Система» заключила мега-контракт с Microsoft 2
07.12.2011 «Крайинвестбанк» предлагает круглосуточный обмен валюты в своих банкоматах 1
14.11.2011 Топ-10 самых дорогих «родственников» МТС. ЦИФРЫ 1
09.12.2010 Выручка АФК «Система» в третьем квартале 2010 г. выросла на 5,6% 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
27.07.2010 МТС привлек 1,3 тыс. турагентств для бесплатных подключений клиентов 2
03.07.2009 Объявлены победители конкурса Directum Grant: эффективный ECM-проект 2
29.07.2008 Евтушенков готовит себе преемника 1
28.07.2008 АФК «Система» проводит реорганизацию структуры управления 1
02.07.2008 В «Ситрониксе» назначен вице-президент по финансам и инвестициям 3
28.05.2008 АФК «Система»: Гончарука сменит Меламед? 1
29.01.2008 «ТС-Ритейл» открыл две «Точки» на Северо-Западе 1
29.12.2007 ТС-Ритейл идет в регионы 1
03.12.2007 «Точка» - новые ритейл-магазины от АФК «Система». ФОТО 1
12.10.2007 Сотовый ритейл: «Система» ударит по агрессии вдохновением 1
12.10.2007 Инвестиции в сеть магазинов "ТС-Ритейл" составят $150 млн. 1
04.09.2007 C ноутбуком на курорт, или в поисках бесплатного Wi-Fi 1
05.04.2007 АФК "Система" заключила соглашение с администрацией Ростовской области 1
01.09.2006 АФК "Система" приобрела "Салес" 1
08.08.2006 АФК "Система" откроет представительство в Дели 2
13.07.2006 В России идет борьба с подпольным Wi-Fi 2
13.04.2006 "Система" вложит 100 млн руб. в саровский технопарк 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 2
07.11.2005 Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт" 1
09.08.2005 "Система Масс-Медиа" приобрела кабельного оператора ГК "Эста" 1
24.06.2005 АФК "Система" приобрела "Видеофон-МВ" 1
04.03.2005 "Система" увеличила долю в "Телмосе" 1
01.03.2005 АФК "Система" купит акции "Интуриста" на 1,6 млрд. руб. 4
28.02.2005 "Система" увеличила долю в ММТ и МБРР 1
14.02.2005 "Система" хочет купить 75% акций "Связьинвеста" за $3-4 млрд. 1

Публикаций - 52, упоминаний - 73

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 34
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1915 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 21
Элемент ГК - Микрон - Micron 1691 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 13
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 12
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
Ростелеком 10957 5
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 5
МТС - Система Телеком 239 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Megatec - Мегатек 6 3
Квазар-Микро - КМ 166 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3347 2
МегаФон 10762 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Apple Inc 13166 2
Oracle Corporation 7079 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
АСВТ 96 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
ФИНЭКС качество 18 1
Insight Technology Solutions - Инсайт Технолоджи Солюшнс 5 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
ВАСТ ТОО 9 1
SAP SE 5604 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5371 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 26
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 23
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 21
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 4
Евросеть 1421 3
ITM Group 12 3
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Групп 745 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Сеть Магазинов Горящих Путевок 5 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
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Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
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Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 3
Apple - App Store 3114 2
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6287 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
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Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 94 1
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Directum СЭД - ECM-система 307 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Евтушенков Владимир 217 10
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