АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги

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«Интурист» — старейшая советская и российская туристическая компания. Была основана 12 апреля 1929 года. В период с 1956 по 1985 годы общество «Интурист» обслужило почти 70 миллионов туристов из более чем 160 стран мира. Примечательно, что общество обеспечивало не только встречу иностранцев, но и отправку советских граждан за границу.
В конце 1920-х годов одной из важнейших задач, стоявших перед молодой Советской Россией, была необходимость наладить контакты с иностранцами. Чтобы контролировать и обеспечивать туристические потоки, был создан «Интурист» — организация, которая должна была не просто заниматься приёмом иностранных делегаций, но и формировать положительный имидж СССР.
СОБЫТИЯ
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АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 217 10
|Новицкий Евгений 32 5
|Меламед Леонид 150 4
|Фоменков Сергей 9 4
|Меламед Александр 95 3
|Гончарук Александр 92 3
|Денисов Алексей 21 3
|Путин Владимир 3459 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Евтушенков Феликс 30 2
|Савельев Виталий 55 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Сафонов Олег 11 2
|Боев Сергей 25 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Морошкин Александр 118 2
|Лужков Юрий 113 2
|Козлов Валерий 2 1
|Беркутова Мария 1 1
|Маслюков Юрий 1 1
|Плотников Олег 4 1
|Фролов Геннадий 4 1
|Сарбаев Раиль 2 1
|Серова Галина 1 1
|Скоморохов Михаил 1 1
|Агафонова Мария 2 1
|Менделеев Яков 3 1
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 1
|Ентяков Максим 2 1
|Georgiou Anthony - Джорджио Энтони 5 1
|North Michael - Норт Майкл 12 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Корня Алексей 80 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Шилов Сергей 99 1
|Симаков Олег 113 1
|Горбунов Алексей 32 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Брюквин Юрий 300 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 17
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
|Forbes - Форбс 1005 1
|Bloomberg 1629 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1141 1
|Говорит Москва - радиостанция 23 1
|Российская газета 291 1
|Росбалт ИА 60 1
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