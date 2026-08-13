АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги

«Интурист» — старейшая советская и российская туристическая компания. Была основана 12 апреля 1929 года. В период с 1956 по 1985 годы общество «Интурист» обслужило почти 70 миллионов туристов из более чем 160 стран мира. Примечательно, что общество обеспечивало не только встречу иностранцев, но и отправку советских граждан за границу.

В конце 1920-х годов одной из важнейших задач, стоявших перед молодой Советской Россией, была необходимость наладить контакты с иностранцами. Чтобы контролировать и обеспечивать туристические потоки, был создан «Интурист» — организация, которая должна была не просто заниматься приёмом иностранных делегаций, но и формировать положительный имидж СССР.