Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Савельев Виталий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 40
Савельев Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 4
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Полубояринов Михаил 12 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Бакулин Алексей 2 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Окулов Валерий 5 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Уваров Алексей 11 1
|Бочаров Олег 27 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Левин Леонид 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771524, в очереди разбора - 675206.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771524, в очереди разбора - 675206.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru