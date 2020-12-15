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Савельев Виталий


15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля 1
25.01.2019 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP 1
26.11.2018 В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники 1
16.11.2018 «Аэрофлот» добавил интерактивные карты двенадцати аэропортов мира в свое мобильное приложение 1
29.06.2018 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов 1
12.04.2017 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов 1
20.06.2016 «Сколково» станет площадкой для тестирования умного городского транспорта 1
01.04.2016 «Россети» извлекают выгоду из стартапов «Сколково» 1
26.05.2014 «Аэрофлот» запустил новую версию официального сайта 1
28.10.2013 «Аэрофлот» снижает цены на интернет в небе 1
17.04.2013 У председателя Пенсионного фонда появился советник по ИТ 1
28.03.2013 Из «Почты России» увольняется ИТ-директор 1
24.01.2013 В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi 1
24.01.2013 «Аэрофлот» активирует WiFi-интернет на 26 воздушных судах до конца года 1
04.10.2012 Глава «Аэрофлота»: Мы сократили число ИТ-систем со 180 до 3 1
12.01.2012 «Аэрофлот» запускает второй самолет с интернетом на борту 1
01.07.2011 Бывший CIO «Аэрофлота» занялся информатизацией «Почты России» 1
23.12.2010 24 декабря начнутся регулярные полеты первого в России самолета, оснащенного оборудованием мобильной связи 1
16.04.2010 На самолетах «Аэрофлота» появятся SMS и WiFi 1
13.04.2010 «Аэрофлот» и «Мегафон» 15 апреля подпишут соглашение об организации мобильной связи в самолетах 1
21.09.2009 На рейсах «Аэрофлота» может появиться интернет и мобильная связь 1
20.02.2009 Состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
10.02.2009 В «Связьинвесте» новый гендиректор 1
26.01.2009 Shyam Telelink переименована в Sistema Shyam TeleServices 1
19.01.2009 Главу «Связьинвеста» выберут 10 февраля. Фаворит известен 1
01.12.2008 «Комстар-ОТС» опубликовал первый социальный отчет 1
29.07.2008 Евтушенков готовит себе преемника 1
28.07.2008 АФК «Система» проводит реорганизацию структуры управления 1
02.07.2008 Избран новый состав правления АФК «Система» 1
30.06.2008 Акционеры «Комстар-ОТС» избрали совет директоров 2
18.06.2008 Избран новый состав совета директоров «Скай Линка» 2
14.04.2008 Избран новый состав совета директоров «Комстар-ОТС» 2
01.04.2008 АФК «Система» рассчитывает в течение 2 месяцев получить CDMA-частоты в Индии 2
18.02.2008 Акционеры МТС избрали новый состав совета директоров 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Савельев Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 6
Microsoft Corporation 11226 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 2
Lufthansa Systems 19 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
Sabre Corporation 116 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком Сибирьтелеком 310 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
IBM 3575 1
ВолгаТелеком 224 1
Oracle Corporation 3374 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
Samsung Electronics 5749 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Brocade Communications Systems 144 1
Extreme Networks 37 1
Аэрофлот 493 6
Почта России ПАО 1580 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Международный аэропорт Лос-Анджелес - Los Angeles International Airport - ICAO: KLAX, IATA: LAX 1 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство РФ 2209 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
4CIO 12 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
SITA CrewTablet 2 2
Champ 4 2
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 5 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 2
IBM FileNet 55 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
SAP Extended Procurement 1 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP Data Services 6 1
SAP ERP HCM - SAP PY - SAP Payroll Processing 3 1
SAP Intercompany 2 1
SAP TRM - SAP Treasure and Risk Management 2 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
SAP Tax Compliance 1 1
IBM WebSphere 80 1
Google Android 10752 1
SAP Afaria 17 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Azure 1171 1
Samsung Galaxy 345 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
VMware ESXi 142 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Приданцев Сергей 82 4
Медведев Дмитрий 1434 2
Полубояринов Михаил 12 1
Юрченко Евгений 75 1
Бакулин Алексей 2 1
Михайлов Вадим 2 1
Дитрих Евгений 4 1
Окулов Валерий 5 1
Сидоренко Валерий 8 1
Мишустин Михаил 302 1
Шевченко Игорь 10 1
Андрющенко Светлана 7 1
Уваров Алексей 11 1
Бочаров Олег 27 1
Дворкович Аркадий 169 1
Кирюшин Сергей 52 1
Васильева Татьяна 5 1
Левин Леонид 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Европа 3798 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - Ставрополь 276 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Индия - Республика 2184 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Хабаровск 626 1
Япония - Токио 292 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Тверь 331 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 245 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Россия 24 - телеканал 86 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771524, в очереди разбора - 675206.
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