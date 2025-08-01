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В России появился отдельный класс воздушного пространства для БПЛА

Россия стала одной из немногих стран, которая ввела отдельный класс воздушного пространства для полетов беспилотников. Это должно способствовать развитию производства беспилотных летательных аппаратов в стране.

Четвертый класс воздушного пространства

Постановлением Правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, В России введен новый класс воздушного пространства H («эйч») для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет ТАСС.

Класс Н установлен в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной или водной поверхности, а также на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотников на высотах ниже 3,05 тыс. метров. Информацию о конкретных маршрутах и условиях их использования будет публиковать Росавиация.

До введения класса Н в России было три класса для различных режимов использования воздушного пространства — A, С и G.

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© vchalup2 / Фотобанк Фотодженика
Беспилотникам в России выделили отдельный класс воздушного пространства

«Наша страна стала одной из немногих, кто утвердил у себя отдельный класс воздушного пространства для беспилотников», — прокомментировал вице-премьер Виталий Савельев. Решение позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию, отметил он.

Разделение потоков

Появление отдельного класса для беспилотников позволит разделить потоки и снизить риски, связанные с одновременным нахождением в воздушном пространстве пилотируемых и беспилотных аппаратов, пояснил гендиректор компании «Курсир» и эксперт рынка НТИ «Аэронет» Виталий Муниров.

Муниров полагает, что класс Н может занять слой высотой 300-400 метров, что является оптимальной высотой для выполнения логистических задач, задач мониторинга и задач аграрного сектора.

Но для безопасного использования, обратил внимание эксперт, нужно проработать специальную систему идентификации, которая также поможет предотвращать несанкционированное использование беспилотников и оперативно реагировать на инциденты.

В Правительстве объяснили агентству, что единая система идентификации для беспилотного транспорта создается на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Небо для БПЛА

Создать новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников предложил Президент Владимир Путин, о чем CNews писал в январе 2025 г. В большой части регионов России осенью 2022 г. были введены запреты на использование БПЛА. Открытие неба для гражданских беспилотников в безопасных регионах с соблюдением других необходимых условий Путин назвал «принципиальным вопросом для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции».

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Цифровизация

В конце 2023 г. Минпромторг заявлял, что к 2030 г. объем российского рынка дронов без учета образовательных должен составить 46,23 тыс. единиц. За 2024 г., по данным ТАСС, объем производства гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. — с 6 тыс. до 16,4 тыс. единиц. Всего сейчас в России насчитывается более 600 производителей БАС и их компонентов.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) предполагает затраты на развитие в размере 898,4 млрд руб. за период c 2024 по 2030 г., выяснил CNews в конце 2024 г.

Анна Любавина

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