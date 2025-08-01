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Муниров Виталий


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 В России появился отдельный класс воздушного пространства для БПЛА 1
31.10.2023 Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы 1
17.08.2023 Россия ставит на БПЛА. Развитие отрасли требует сотни миллиардов рублей из бюджета 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Муниров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Флай дрон - Fly Drone 19 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3267 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 406 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1247 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 95 1
Почта России ПАО 2195 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5125 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 131 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2775 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3127 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12552 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14123 1
Стандартизация - Standardization 2196 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 363 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15889 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69745 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12572 1
Хинштейн Александр 144 1
Волков Михаил 69 1
Данилов Никита 17 1
Сергушев Сергей 10 1
Ряшин Николай 11 1
Шадаев Максут 1084 1
Россия - РФ - Российская федерация 151554 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 846 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 1
Россия - ЮФО - Севастополь 559 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1299 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44671 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3072 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1265 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 414 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1782 1
Россия - ПФО - Самарская область 1401 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2006 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 939 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 976 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 581 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1269 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 41 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4579 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 715 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 928 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49879 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30756 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7574 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6104 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1684 1
Ведомости 1120 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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