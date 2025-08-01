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Муниров Виталий
УПОМИНАНИЯ
Муниров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
|Флай дрон - Fly Drone 19 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3267 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 406 2
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1247 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 95 1
|Почта России ПАО 2195 1
|Ростех - Вертолеты России 169 1
|Хинштейн Александр 144 1
|Волков Михаил 69 1
|Данилов Никита 17 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Ряшин Николай 11 1
|Шадаев Максут 1084 1
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