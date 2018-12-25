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Курсир


УПОМИНАНИЯ


25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Курсир и организации, системы, технологии, персоны:

3DiVi - Тридиви 14 1
Теко НПК 2 1
ЭлМетро Групп 1 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Copter Express 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1247 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 406 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 229 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69745 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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