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Курсир
УПОМИНАНИЯ
|25.12.2018
|РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1
Курсир и организации, системы, технологии, персоны:
|3DiVi - Тридиви 14 1
|Теко НПК 2 1
|ЭлМетро Групп 1 1
|Инженерика - детский технопарк 1 1
|Copter Express 4 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1247 1
|РВК - Российская венчурная компания 551 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 406 1
|Яндекс.Лицей 27 1
|Дубровский Борис 13 1
|Повалко Александр 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151554 3
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1640 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1319 1
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