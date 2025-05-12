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3DiVi Тридиви
3DiVi и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыжонков Василий 7 2
|Морозов Дмитрий 19 2
|Иванов Михаил 105 1
|Цветков Егор 1 1
|Кухаренко Артём 17 1
|Дремин Александр 2 1
|Пазин Александр 1 1
|Богачев Игорь 180 1
|Теплов Олег 31 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Провоторов Александр 157 1
|Борисов Евгений 16 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Жаворонков Роман 2 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Евраев Михаил 262 1
|Шадаев Максут 1041 1
|Черепенников Антон 84 1
|Милехин Юрий 1 1
|Сафонов Максим 3 1
|Масалович Андрей 22 1
|Бровко Василий 53 1
|Эшструт Анастасия 1 1
|Шмелев Алексей 23 1
|Моретти Светлана 1 1
|Повалко Александр 36 1
|Рензяев Константин 65 1
|Петров Сергей 60 1
|Дубровский Борис 13 1
|Борисов Игорь 2 1
|Болгар Иван 8 1
|Валик Андрей 1 1
|Углов Андрей 1 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 6
|IHS Markit 22 1
|Markets&Markets Research 113 1
|IDC - International Data Corporation 4917 1
|Mordor Intelligence 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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