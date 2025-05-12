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3DiVi Тридиви

3DiVi - Тридиви


12.05.2025 Компания 3DiVi запустила сервис автоматической оценки корректности настройки камер в системах распознавания лиц 1
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 3
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 2
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 1
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету 1
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 1
08.04.2016 Разработчик мобильной VR-гарнитуры 3DiVi получил 4,8 млн руб. от «Сколково» 1
19.08.2015 В «Сколково» открылся акселератор для hardware-стартапов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

3DiVi и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 134 6
Vocord - Вокорд 183 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Rank One Computing 6 6
Dermalog 6 6
VCognition 6 6
Neurotechnology 6 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 5
Google LLC 11932 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 4
VisionLabs - ВижнЛабс 224 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 1
Genetec 7 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 412 1
Ростелеком 9892 1
Intel Corporation 12295 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
LG Electronics 3635 1
BioSmart - Биосмарт 8 1
ИКС 327 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 521 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
Папилон - Papillon 11 1
МегаФон 9212 1
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
ИКС - Цитадель ГК 97 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 144 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Iteranet - Итеранет 3 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Цифровые решения НПП 4 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 12 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
РВК - Российская венчурная компания 551 3
NDF - инвестиционный фонд 7 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Kama Flow - КФ Венчурс 18 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 62 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 393 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
Copter Express 4 1
Dubai International Airport - Международный аэропорт Дубай 2 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 350 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 4
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 68 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2527 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4136 6
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NtechLab FaceN 4 1
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Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
BioSmart Quasar 3 1
Google Android SDK 37 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 1
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Linux OS 10196 1
Microsoft Windows 15870 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2100 1
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Азия - Азиатский регион 5606 2
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3595 1
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 303 1
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Образование в России 2289 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 6
IHS Markit 22 1
Markets&Markets Research 113 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
Mordor Intelligence 30 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 329 1
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