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ГалоПолимер

ГалоПолимер


18.04.2025 Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер» 7
13.09.2024 «К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой 1
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

 1
29.03.2024 Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех» 1
06.02.2024 «ГалоПолимер» переводит производственные процессы на отечественную цифровую платформу 2
20.12.2023 Химики получили карту с цифровыми решениями задач отрасли 2
30.03.2022 CorpSoft24 приступила к комплексной автоматизации в ГК «ГалоПолимер» 4
24.05.2012 «ГалоПолимер» автоматизировал формирование бухгалтерского учета на базе решения «1С» 3
21.02.2012 «ГалоПолимер» внедрил IFS Applications для управления процессами ТОиР 3

Публикаций - 9, упоминаний - 24

ГалоПолимер и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 149 5
8390 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 259 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
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