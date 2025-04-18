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ГалоПолимер
ГалоПолимер и организации, системы, технологии, персоны:
|Росхимреактив 2 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 1
|Зельдец Игорь 22 5
|Тимофеев Александр 17 2
|Бойко Павел 7 2
|Николаев Андрей 17 1
|Николаев Сергей 14 1
|Гуцуляк Олег 4 1
|Ксензик Николай 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147522 5
|Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 39 3
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1507 2
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