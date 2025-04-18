Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шишкова Елена
|18.04.2025
|Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер» 1
|14.04.2022
|CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро» 1
Шишкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
|1С 8390 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147522 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2716 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.