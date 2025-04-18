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Шишкова Елена



18.04.2025 Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер» 1
14.04.2022 CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шишкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
8390 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 31 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 10 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2716 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29790 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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