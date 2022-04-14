CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро»

Специалисты компании CorpSoft24 завершили проект по разработке и внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг Группы РусГидро» на платформе «1С» для ПАО «Красноярскэнергосбыт» (подразделение «РусГидро»). Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Группа «РусГидро» — российский энергетический холдинг. объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 38,2 ГВт.

Перед компанией поставлена задача обеспечить переход подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

В качестве пилотного внедрения было выбрано ПАО «Красноярскэнергосбыт», далее решение должно быть тиражировано на другие ДЗО ПАО «РусГидро».

Исключительность задачи заключалась в том, что требования, основанные на регламенте информационного взаимодействия с налоговым органом, и положения о системе внутреннего контроля (СВК) не покрываются типовыми решениями, представленными сегодня на рынке.

Проект был реализован за полгода. Специалистами CorpSoft24 разработана подсистема «Налоговый мониторинг Группы РусГидро», раскрывающая показатели налоговой отчетности и информации об организации системы внутреннего контроля. Кроме того, подсистема обеспечивает организацию автоматизированного рабочего места налогового инспектора с функциями анализа данных информационной базы налогоплательщика.

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«Разработанное нами решение настроено и адаптировано под учетные системы подконтрольных Обществ ПАО “РусГидро”, включая все филиалы и территориально обособленные подразделения, оно позволит компании создать единую среду данных и использовать ее для повышения качества и оперативности взаимодействия с налоговым органом», – сказала Елена Шишкова, начальник отдела развития и внедрения ERP-систем CorpSoft24.

В ближайшем будущем подсистема налогового мониторинга также будет адаптирована и внедрена в принадлежащих «РусГидро» компаниях на Дальнем Востоке: ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «Сахалинэнерго».

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