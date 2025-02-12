Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168512
ИКТ 13102
Организации 10280
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25085
Персоны 71928
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2568
Мероприятия 843

РусГидро Сахалинэнерго Сахалинская энергоснабжающая компания Сахалинская ГРЭС

РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС


12.02.2025 Разработку стартапа «Сколтеха» внедряют на электроподстанциях Сахалина 1
31.01.2023 CorpSoft24 масштабирует подсистему «Налоговый мониторинг» в «Русгидро» 2
14.04.2022 CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро» 2
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО 1
03.11.2021 «Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы 1
31.01.2017 CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» 1
15.12.2015 МТС обеспечила связью строителей Сахалинской ГРЭС-2 1
08.08.2012 Оплатить счета «Сахалинэнерго» за электроэнергию теперь можно через «Единый кошелек» и «Единую кассу» 2
07.02.2012 Выручка «Корус Консалтинг» в 2011 г. приблизилась к 2 млрд рублей 1
14.08.2008 Softline лицензирует парк компьютеров «Сахалинэнерго» 4
08.08.2005 "Сахалинэнерго" автоматизирует бухучет 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 3
8256 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 2
Открытые технологии 701 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Intel Corporation 12212 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
Softline - Софтлайн 2837 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 1
Корус Консалтинг ГК 1222 1
Крок - Croc 1777 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 6 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
Амтел-Сервис 36 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 2 1
AEE Technology - АЕЕ Технолоджи Рус 2 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 309 5
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 10 4
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 3
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 3
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 3
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Чукотэнерго АО 4 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 4 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Федеральное казначейство России 1782 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2781 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2473 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1993 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 129 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2198 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3318 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1458 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1702 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 777 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 242 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3889 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 1
Linux OS 9998 2
Microsoft Office 3740 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
Новые облачные технологии - МойОфис 785 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
ALMI AlterOS 95 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Microsoft Windows 15708 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Office Word 776 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Корус Консалтинг - Корус Ревизор 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Горшков Михаил 4 2
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 243 1
Семенов Александр 146 1
Массух Илья 232 1
Рензяев Константин 62 1
Головачев Михаил 20 1
Шилов Константин 26 1
Смирнова Елена 14 1
Василькин Валерий 1 1
Шипицын Сергей 1 1
Шишкова Елена 1 1
Марченко Антон 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 891 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 159 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1175 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 939 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 815 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 391 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5103 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2131 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Английский язык 6652 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Национальный проект 308 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1886 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 54 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще