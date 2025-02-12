РусГидро Сахалинэнерго Сахалинская энергоснабжающая компания Сахалинская ГРЭС
РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:
|Горшков Михаил 4 2
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Семенов Александр 146 1
|Массух Илья 232 1
|Рензяев Константин 62 1
|Головачев Михаил 20 1
|Шилов Константин 26 1
|Смирнова Елена 14 1
|Василькин Валерий 1 1
|Шипицын Сергей 1 1
|Шишкова Елена 1 1
|Марченко Антон 12 1
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