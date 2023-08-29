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Unis Labs Solution Юнис Лабс Солюшинз

Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 33 дела, на cумму 79 367 298 ₽*

Судебные дела (33) на сумму 79 367 298 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 52 556 634 ₽*
в качестве ответчика (25) на сумму 26 810 665 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.08.2023 Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга 6
03.11.2021 «Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы 1
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1
11.01.2018 «Эвритег» разработала систему управления инженерно-техническими решениями в «Связьтранснефти» 2
21.04.2016 «Сетелем Банк» перенес ИТ-системы в Россию с помощью Unis Labs Solutions и РЖД 1
12.02.2016 UNIS Labs Solutions вступила в HL7 Россия 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Unis Labs Solution и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 4
InterProCom - Интерпроком 57 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
HP Inc. 5883 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Крок - Croc 1964 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
ЭвриТег - EveryTag 37 1
Laval - Лаваль 6 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Инвитро - Invitro 84 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
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ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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