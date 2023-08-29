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Unis Labs Solution Юнис Лабс Солюшинз
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 33 дела, на cумму 79 367 298 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 14
Unis Labs Solution и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|Ахтырченко Кирилл 3 3
|Чистяков Кирилл 15 1
|Полещук Александр 8 1
|Столбов Андрей 22 1
|Агеева Анна 8 1
|Ларченко Сергей 5 1
|Коган Евгений 1 1
|Пастушенко Владимир 4 1
|Образцов Илья 2 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Калинин Алексей 77 1
|Фишер Андрей 75 1
|Зингерман Борис 39 1
|Симаков Олег 113 1
|Захаров Павел 60 1
|Заикин Андрей 36 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Кот Олег 30 1
|Петров Никита 10 1
|Когай Евгений 12 1
|Гилев Сергей 14 1
|Селюков Василий 1 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.