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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петров Никита



28.02.2025 Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров 1
16.05.2024 «Яндекс» запускает инклюзивный кинопроект с участием актеров с особенностями здоровья 1
03.03.2023 В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота 1
16.03.2022 Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam 1
11.01.2018 «Эвритег» разработала систему управления инженерно-техническими решениями в «Связьтранснефти» 1
29.12.2010 Схватка за «Ростелеком»: Cisco отключает партнеров без объяснения причин 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Петров Никита и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 6 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
Ростелеком 9768 1
Cisco Systems 5125 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Открытые технологии 702 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Телеком-защита 53 1
Microsoft Corporation 24684 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1214 1
Oracle Corporation 6714 1
Veeam Software 320 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
OpenText 209 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Системы документооборота 498 1
Yandex - Яндекс 7449 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2964 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 710 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 87 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5769 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3137 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1129 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 143 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1192 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4215 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3090 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6295 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9352 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3888 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2024 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 109 2
Microsoft Windows 15744 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
IBM FileNet 123 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 13 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 1
Veeam Agent 15 1
Яндекс.Плюс 195 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 210 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 643 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Veeam Service Provider Console 4 1
Заикин Андрей 31 1
Селюков Василий 1 1
Ростокин Валерий 26 1
Хетеева Этери 12 1
Кристев Михаил 16 1
Румянцев Олег 11 1
Палладин Александр 8 1
Смирнов Андрей 45 1
Андреева Екатерина 48 1
Богданов Николай 2 1
Большаков Глеб 1 1
Бетсис Павел 100 1
Трофим Олег 1 1
Гальченко Полина 1 1
Андрющенко Александр 2 1
Ребров Илья 1 1
Лашкевич Мирослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Нидерланды 3531 1
Ближний Восток 2954 1
Европа 21812 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1234 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3174 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 564 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 2
Gartner - Гартнер 3561 1
Forbes Global 2000 48 1
Fortune Global 500 286 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 645 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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