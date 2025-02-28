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Петров Никита
Петров Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
|Заикин Андрей 31 1
|Селюков Василий 1 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Хетеева Этери 12 1
|Кристев Михаил 16 1
|Румянцев Олег 11 1
|Палладин Александр 8 1
|Смирнов Андрей 45 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Богданов Николай 2 1
|Большаков Глеб 1 1
|Бетсис Павел 100 1
|Трофим Олег 1 1
|Гальченко Полина 1 1
|Андрющенко Александр 2 1
|Ребров Илья 1 1
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