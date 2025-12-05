Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186657
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26469
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Трофим Олег


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Первые проекты победителей «VK Грантов» стали доступны на «VK Видео» 1
16.05.2024 «Яндекс» запускает инклюзивный кинопроект с участием актеров с особенностями здоровья 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трофим Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8424 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 284 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7092 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2414 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12255 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9710 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4075 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5612 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 309 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1407 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Яндекс.Плюс 221 1
Петров Никита 10 1
Бондарчук Федор 16 1
Белых Никита 10 1
Курмак Валерия 2 1
Врубель Михаил 6 1
Андрющенко Александр 2 1
Лашкевич Мирослав 1 1
Гальченко Полина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1719 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11428 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3168 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1007 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1046 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 674 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще