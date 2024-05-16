«Яндекс» запускает инклюзивный кинопроект с участием актеров с особенностями здоровья

«Яндекс» запускает проект, направленный на репрезентацию в кино актеров с инвалидностью. Участники с особенностями здоровья получат в нем не менее половины мест. В рамках проекта пройдет интенсив с преподавателями актерского мастерства, участники смогут сняться в короткометражных фильмах при поддержке «Кинопоиска», «Плюс Студии» и команды «Алисы». Создателями фильмов выступят студенты и выпускники школы кино и телевидения «Индустрия» им. С. Ф. Бондарчука. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс».

Интенсив состоит из десяти занятий. Их подготовили мастера из творческой лаборатории Gogol School. Руководит интенсивом режиссер театра и кино Никита Белых. Программа адаптирована для людей с особенностями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Обучение пройдет на площадках с доступной средой для людей с инвалидностью. В зале будут присутствовать переводчики с русского жестового языка, а также сопровождающие для незрячих участников.

Интенсив и съемки фильмов пройдут при творческой поддержке «Плюс Студии» — продюсерского центра, который занимается производством контента для подписчиков «Яндекс Плюс». Курировать съемки будет российский режиссер и клипмейкер Олег Трофим, в его фильмографии такие картины, как «Лед» (2017), «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), «Гром: Трудное детство» (2023), «Майор Гром: Игра» (2024).

«Задача проекта — обратить внимание киноиндустрии на талантливых актеров с инвалидностью. Интенсив и съёмки позволят объединить начинающих и опытных сценаристов и режиссеров, звезд современного кино, актеров с особенностями здоровья и без», — сказала руководитель направления «Инклюзия» в «Яндексе» Валерия Курмак.

Кастинг пройдет в мае 2024 г., отбор состоит из двух туров. На первом актеры представят свои видеовизитки. На втором прошедшие отбор участники встретятся с мастерами Gogol School, представителями «Плюс Студии» и школы «Индустрия» в Москве.

Курс рассчитан на актеров, которые уже участвовали в съемках, театральных постановках или получили профильное образование, и хотят получить новые знания и опыт. Максимально количество участников — 18 человек.

Студенты школы «Индустрия» тоже пройдут отбор — для них школа проведет внутренний конкурс сценарных заявок. «Кинопоиск» и команда «Алисы» выделят авторам лучших заявок четыре гранта по 500 тыс. руб. на съемки кино. На премьеру короткометражных фильмов будут приглашены представители киноиндустрии и актёерских агентств для знакомства с участниками проекта и возможной совместной работы.

Куратор проекта — режиссер физического театра Никита Белых, мастера интенсива: актер и хореограф-постановщик Никита Петров, режиссер Мирослав Лашкевич, актриса и педагог Полина Гальченко и другие.

«Индустрия» — это совместный проект режиссера Федора Бондарчука, продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко при поддержке Национальной Медиа Группы.

Инклюзия и цифровая доступность — одни из ключевых фокусов развития «Яндекса» в социальной сфере. Например, для незрячих пользователей адаптировано уже 13 сервисов — среди них «Поиск», «Такси», «Браузер», «Музыка» и др. В приложении Go есть опции для людей с ограниченными возможностями здоровья, а на «Кинопоиске» появляется все больше фильмов с SDH-субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей. Кроме того, на «Кинопоиске» представлены фильмы с тифлокомментариями, а сам сервис адаптирован для незрячих пользователей. За работу по этому направлению отвечает команда Инклюзии, в которой есть незрячие эксперты. Они регулярно оценивают, насколько удобно пользоваться разными сервисами «Яндекса», составляют внутренний рейтинг доступности и дают рекомендации, что стоит улучшить. Также «Яндекс» публикует исследования, посвященные инклюзивным технологиям и предпочтениям пользователей с инвалидностью. Они помогают разработчикам создавать приложения и сервисы, доступные для всех людей вне зависимости от их особенностей здоровья.

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«Алиса» — виртуальный ассистент, каждый месяц ею пользуются 66 млн человек. «Алиса» работает на основе мощной нейронной сети YandexGPT, что позволяет общаться с ней, как с человеком. Виртуальный ассистент доступен в «Яндекс Станциях», ТВ Станциях, в сервисах и приложениях компании, на главной странице «Яндекса» и в чате для работы с текстами.