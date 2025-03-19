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Богданов Николай


19.03.2025 С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений 1
20.11.2019 «Дочка» Сбербанка начала предоставлять услугу по регистрации бизнеса онлайн с помощью iPhone 1
29.12.2010 Схватка за «Ростелеком»: Cisco отключает партнеров без объяснения причин 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Богданов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 224 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Открытые технологии 702 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Cisco Systems 5134 1
Ростелеком 9806 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Apple Inc 12183 1
Телеком-защита 53 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 688 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3882 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 974 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11216 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1479 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот 331 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4302 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2498 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 474 1
Apple iOS 7879 1
Google Android 14121 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7127 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 314 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 1
Бетсис Павел 100 1
Большаков Глеб 1 1
Хетеева Этери 12 1
Ростокин Валерий 26 1
Кристев Михаил 16 1
Петров Никита 6 1
Андреева Екатерина 48 1
Смирнов Андрей 49 1
Палладин Александр 8 1
Румянцев Олег 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 3
Нидерланды 3539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1216 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2450 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 959 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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