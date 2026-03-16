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Forbes Global 2000

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно 1
23.07.2025 Itglobal.com и Novardis заключили партнерство для реализации проектов по переносу в облако и поддержке SAP-систем 1
28.02.2025 Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 2
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
16.03.2022 Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam 1
26.01.2022 2021 стал для Veeam рекордным годом 1
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года 1
12.07.2019 HFS Research назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг для производственных компаний 1
16.03.2018 ЕРАМ объявил о приобретении Continuum Innovation 1
04.12.2017 Квартальная выручка VMware выросла до $1,98 млрд 1
30.11.2017 Dell EMC представила новые продукты Open Networking 1
13.09.2017 Автоматизация управления наличным оборотом становится основным корпоративным трендом 1
23.01.2017 Veeam объявила результаты работы в 2016 году 1
02.09.2016 Доходы Anaplan по итогам 1 полугодия 2016 выросли более чем на 80% 1
25.05.2016 Mail.ru и «Ростелеком» вылетели из списка крупнейших компаний Forbes 2
27.03.2014 Intel представил в России новое семейство процессоров Intel Xeon E7 v2 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
11.12.2007 В Москве состоялся Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
04.12.2007 В Москве прошел Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
13.10.2005 AMD нажилась на медлительности Intel 2
17.06.2005 IBM и Peregrine продлили стратегический альянс 1
20.09.2004 Управление проектами всё чаще отдают на аутсорсинг 1
04.02.2004 Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем 1
31.10.2003 Самый богатый бизнесмен Китая - интернетчик 1
31.10.2003 Список богатейших людей Китая возглавил интернет-магнат 1
31.05.2002 Columbus IT Partner на конференции "Navision - новая философия управления" 1
16.04.2002 В торговом доме "Перекресток" завершено внедрение ERP-системы Navision Axapta 1
11.03.2002 SAS приобрела компанию ABC Technologies 1
04.03.2002 Columbus IT Partner автоматизирует компанию "Рейтинг" 1
13.02.2002 Documentum стала поставщиком промышленной платформы класса Enterprise Content Management 1
28.01.2002 Verysell стала мастер-дистрибьютором Enterasys Networks в России и СНГ 1
09.10.2001 Documentum будет использовать криптографические технологии "Крипто-Про" 1
03.10.2001 Конференция "Роль экономического и технологического консалтинга в управленческом процессе" пройдет на выставке "Управление-2001" 1
02.10.2001 Columbus IT Partner внедрила Navision Axapta на предприятии нефтяной отрасли 1

Публикаций - 50, упоминаний - 53

Forbes Global 2000 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 13
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 9
Veeam Software 345 8
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 8
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
NetApp - Network Appliance 667 3
Lenovo Group 2447 3
Accenture plc 719 3
Google LLC 12690 3
Globe Telecom 32 2
NetEase 36 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Cabletron Systems 71 2
VeloCloud Networks 4 2
Broadcom - VMware 2610 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
SAS Institute 1082 2
AOL Inc - America Online 1883 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Veeam Kasten 6 2
Digital Assets 10 1
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 1
Peak Systems - Пик Системз 26 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Oracle - BEA Systems 162 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Salesforce Ventures 7 2
BMO Financial Group 3 2
First National Bank (South Africa) 7 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Альфа-Банк 1979 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
LEGO 260 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Puma - Пума 50 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Caterpillar - 93 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Dassault Aviation 12 1
НафтаТранс 3 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Rabobank 13 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
Baumit - Баумит 1 1
МЭЗ ДСП и Д - Московский экспериментальный завод древесно-стружечных плит и деталей 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
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Microsoft Windows 2000 8678 4
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IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
Veeam One 17 2
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
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SAP Sybase 292 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 2
Veeam Service Provider Console 5 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 11 1
SAP BEx - SAP Business Explorer 2 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Oracle Applications 90 1
AMD Turion 169 1
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
FreePik 1841 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 4
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 3
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 3
Демин Владимир 25 3
Кривошеев Евгений 14 2
Лядов Кирилл 17 2
Machado John - Мачадо Джон 4 2
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 2
Павленко Майкл 3 2
PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 2
Bauler Alan - Баулер Алан 2 2
Еникеева Алена 2 2
Romero Greg - Ромеро Грег 4 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 2
Петров Никита 10 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Lounibos Tom - Лунибос Том 1 1
Коротков Андрей 87 1
Кутузов Александр 40 1
Краснов Федор 11 1
Ткачёв Роман 27 1
Вожегова Мария 28 1
Конаш Дмитрий 21 1
Ходос Юрий 22 1
Зейбель Эдуард 5 1
Eswaran Anand - Эсваран Ананд 4 1
Хорошев Михаил 1 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Савинов Александр 2 1
Budge James - Бадж Джеймс 4 1
Красилова Анастасия 1 1
Емельянчиков Юрий 1 1
Козловская Елена 3 1
Бухштаб Евгений 2 1
Мухин Филипп 1 1
Zhengyi Zhou - Чжени Чжоу 1 1
Jain Sachin - Джайн Сачин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Дания - Королевство 1337 5
Канада 5082 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Филиппины - Республика 599 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Китай - Шанхай 833 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 2
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 1
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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