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Itglobal.com и Novardis заключили партнерство для реализации проектов по переносу в облако и поддержке SAP-систем

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) и компания Novardis, специализирующаяся на цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, заключили стратегическое партнерство. Сотрудничество объединяет облачную инфраструктуру Itglobal.com и экспертизу Novardis в сопровождении и миграции SAP-систем в облако.

По данным SAP на 2022 г., решения компании использовали более 440 тыс. клиентов в 180 странах мира, включая 92% компаний из списка Forbes Global 2000. Согласно оценке АНО НЦК, к концу 2023 г. западные ERP‑платформы по‑прежнему занимают около 45% российского рынка. Многие организации продолжают работать в SAP‑системах и одновременно ищут возможностей поддержки этих решений в изменившихся условиях.

На этом фоне коллаборация Itglobal.com и Novardis позволит компаниям переносить SAP‑системы из зарубежных локаций, создавать резервные площадки для локальных инсталляций, а также оптимизировать расходы на инфраструктуру и сопровождение. Itglobal.com и Novardis предусмотрели различные сценарии размещения, включая зарубежный хостинг с оплатой в рублях. Компетенции партнеров позволяют оказывать поддержку как на уровне приложений SAP, так и инфраструктуры и виртуализации, что важно при ограниченном доступе к обновлениям и официальной поддержке вендора.

Сотрудничество Itglobal.com и Novardis позволит снизить риски для компаний, чья операционная деятельность зависит от бесперебойной работы критически важных бизнес-приложений.

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Цифровизация

«Несмотря на то, что пик проектов по переносу SAP-систем в облака локальных сервис-провайдеров пришелся на 2022 г., мы видим, что многие компании до сих пор сталкиваются с задачами в области миграции, поддержки и эксплуатации своих SAP-систем. Novardis обладает значительным опытом в проектах по внедрению SAP. Объединяя нашу облачную инфраструктуру с экспертизой Novardis, мы помогаем клиентам обеспечить непрерывность бизнес-процессов и сохранить инвестиции в SAP», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, входит в корпорацию ITG.

«В современных условиях бизнесу требуются не просто технологические решения, а комплексный подход к цифровой трансформации. Мы сознательно выбрали Itglobal.com как надежного партнера, который может усилить нашу экспертизу. Мы видим, что наибольшую эффективность при внедрении SAP-решений дает сочетание глубокого понимания бизнес-процессов, экспертизы в настройке SAP и надежной, масштабируемой инфраструктуры. Благодаря нашему сотрудничеству мы можем предложить решения, которые не только отвечают текущим потребностям бизнеса, но и обеспечивают основу для будущего роста и инноваций», — отметил Алексей Кондратюк, заместитель директора по консалтингу Novardis.

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