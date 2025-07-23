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Т1 Холдинг НЦК ИСУ АНО ЭРП Экосистема развития предприятия
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Itglobal.com и Novardis заключили партнерство для реализации проектов по переносу в облако и поддержке SAP-систем 1
|29.12.2023
|Рынок ERP в России в 2024 г. может превысить 100 млрд рублей 3
Т1 Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 32 1
|Oracle Corporation 6778 1
|1С 8597 1
|SAP SE 5356 1
|Газпром нефть 646 1
|РЖД - Российские железные дороги 1953 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
|Семион Кирилл 37 1
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