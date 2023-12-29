Рынок ERP в России в 2024 г. может превысить 100 млрд рублей

Российский рынок ERP-систем в 2023 г. продолжает планомерный рост. По оценкам АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), его объем по итогам 2023 г составит около 90 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители АНО НЦК.

Увеличению рынка ERP-систем в России в 2023 г. способствовали те же факторы, что и в 2022 г.: изменения в политической обстановке, введение международных санкций и реализация нацпроекта «Цифровая экономика», согласно которому доля отечественного ПО, закупаемого или арендуемого госкорпорациями, должна составить 70%.

Количество проектов по комплексному и частичному импортозамещению ERP в 2023 г. заметно увеличилось в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это связано с расширением бюджетов госсектора на ИТ-импортозамещение в сравнении с 2022 г.

По традиции крупный бизнес в России использует ERP-системы на SAP и Oracle. Сейчас Enterprise-компании занимают выжидательную позицию, понимая, что можно спокойно работать с зарубежными платформами еще несколько лет, они наблюдают, как идет импортозамещение ERP в других организациях и госсекторе.

На данный момент отечественные ERP-решения занимают порядка 55% рынка, из них более 80% составляют решения «1С». На западные платформы приходится 45%.

Тем не менее, число внедренных отечественных ERP сейчас постепенно растет. По оценкам АНО НЦК, в 2023 г. российские ERP-решения увеличили долю рынка примерно на 5%. Более значительный рост произойдет к концу 2024 г.: тогда можно будет говорить о росте 15-20%.

«Спрос на отечественные ERP в 2023 г. логично вырос. Более востребованы в первую очередь стали флагманские решения на базе «1С». Их функционал активно развивается за счет инвестиций крупных промышленных предприятий и требований отраслевых центров компетенций, на основе которых создаются типовые конфигурации. При этом на рынке растут и другие вендоры, постепенно появляются новые решения», - отметил генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион.

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По его словам, государство также активно способствует появлению ERP, способных решать отраслевые задачи.

«Мы со своей стороны консолидировали наработки ряда госкомпаний с целью создать методику разработки единой отечественной ERP-платформы, которая позволит им достичь технологической независимости», - добавил он.

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АНО «НЦК ИСУ» учреждена в феврале 2023 г. с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы. Она будет называться «Экосистема развития предприятия» (ЭРП) и станет платформой с типовым шаблоном для крупного бизнеса, позволив уйти от использования зарубежных аналогов.

Среди ключевых задач АНО - методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации ЭРП, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития. Участниками АНО сегодня выступают РЖД, «Газпромнефть», «Росатом», их дочерние ИТ-компании с центрами компетенций в сфере «1С» и партнеры с внешнего рынка. Возглавляет организацию начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион.