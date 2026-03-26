Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

Дочернее предприятие южнокорейской Samsung по итогам 2025 г. заработала полмиллиарда рублей при выручке в 2,7 млрд. Большую часть дохода принесли исследования и разработки.

Прибыль полмиллиарда

Как выяснил CNews, «Исследовательский центр Самсунг» по итогам 2025 г. заработал в России 543,7 млн руб. чистой прибыли при выручке в 2,7 млрд руб. Это следует из бухгалтерского отчета компании, с которым ознакомился CNews.

Выручка компании упала незначительно, всего на 3% с 2,8 млрд, заработанных по итогам 2024 г. Прибыль же в этом году увеличилась на 67,8 млн руб. или на 14%. Баланс компании по итогам 2025 г. достиг 4,6 млрд руб.

Представители «Исследовательского центра Самсунг» не ответили на запрос CNews

Что принесло доход

Согласно отчетности, «Исследовательский центр Самсунг» в основном выполняет услуги по обработке данных и исследованиям и разработке для материнской компании Samsung, зарегистрированной в Корее.

Предприятие Samsung в России заработало полмиллиарда

Стоимость выполненных работ по итогам 2025 г. составила 2,7 млрд руб. Стоимость таких же работ для российской дочки «Самсунг электроникс рус компани» составила 31,5 млн руб.

«Исследовательский центр Самсунг» занимается созданием передовых технологий для будущих продуктов Samsung. Например, разработками ОС и драйверов, оптимизируют работу ИИ и пр.

Численность сотрудников, по данным ФНС, составляет 239 человек.

Санкции

ООО «Исследовательский центр Самсунг» зарегистрировано в Москве и на 100% принадлежит «Самсунг Электроникс», зарегистрированной в Нидерландах.

В марте 2022 г. Samsung присоединилась к числу компаний, покинувших российский рынок. Приостановлены поставки всей ее продукции, включая смартфоны и смарт-ТВ. Свое решение компания приняла на фоне ситуации на Украине.

Завод Samsung в Калуге, принадлежащий ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ранее производил телевизоры, холодильники и стиральные машины. Он также приостановил работу в 2022 г. Однако позже возобновил ее. В 2024 г. на заводе начали собирать продукцию «Гравитон», а в 2025 г. стало известно о планах начать производство смартфонов VVP Group.

Данные по выручке ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» скрыты с 2023 г.