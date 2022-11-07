Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine

Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1.12.0. Решение используется для удобного ввода данных при проведении платежей в мобильных приложениях и интернет банках на смартфонах, а распознавание машиночитаемой зоны (Machine Reading Zone, MRZ) паспортно-визовых документов применяется в России, странах ЕАЭС и экспортируется в страны Ближнего Востока, Азиатского региона, Латинской Америки и др.

Начиная с v1.12.0 в Smart Code Engine внедряется уникальная исполнительная платформа, разработанная учеными Smart Engines. Специалисты Smart Engines в корне переработали алгоритмы и методы распознавания MRZ и достигли значительного улучшения качества работы детектора MRZ, число ошибок удалось сократить в 3 раза при повышении скорости на 10%.

«Иногда найти объект сложнее, чем распознать. В новой версии Smart Code Engine мы полностью переработали алгоритмы поиска MRZ. Мы теперь поддерживаем распознавание MRZ со значительно большим разбросом масштабов съемки, максимально упростив процесс для пользователя. Не забыли мы и о качестве распознавания, серьезно увеличив его. В результате система стала лучше в три раза», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Smart Code Engine (прежде называлась Smart MRZReader) стала первой в России технологией для распознавания машиночитаемых зон на мобильных устройствах. Smart Code Engine является собственной разработкой ученых Smart Engines, которые развивают технологии распознавания символов уже более 25 лет. Smart Code Engine внесена в единый реестр российских программ.

Smart Code Engine применяется для распознавания MRZ в случае пересечении государственной границы, при регистрации на рейс, при бронировании номеров, заезде в отель, а также при проведении удаленных процедур идентификации клиентов.

Smart Code Engine обеспечивает автоматический поиск и распознавание данных MRZ, выполненных по стандартам ISO/ICAO (IEC 7501-1/ICAO Document 9303 ISO), а также по стандартам РФ, Франции, Швейцарии, Болгарии и Эквадора. Smart Code Engine распознает MRZ на паспортах, видах на жительство, идентификационных картах, визах, водительских удостоверениях и других документах.

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В Smart Code Engine реализована фирменная технология «зеленого» искусственного интеллекта GreenOCR. С ее помощью бюджетные смартфоны и мобильные терминалы распознают штрих-коды без потери скорости.

Smart Code Engine отвечает стандартам информационной безопасности. Процесс распознавания выполняется без передачи данных для обработки третьим лицам или сторонним интернет-сервисам.

Smart Code Engine и технологиям Smart Engines доверяют группа «Тинькофф», МТС, «Мегафон», «Райффайзен банк», МКБ, «Хоум кредит банк», «Бланк банк», YouDo, BlaBlaCar, другие компании, а также участники рейтинга Forbes Global 2000 List 2022 Emirates NBD и Royal Caribbean Group.