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Smart Engines Smart Code Engine Smart MRZReader



25.07.2023 Smart Engines сняла ограничения при распознавании серии баркодов в Smart Code Engine

ИИ-разработчик Smart Engines снял ограничения при распознавании серии баркодов в программном продукте Smart Code Engine. В новой версии программы появилась функция бесконечной баркодной сессии. Она позволяет прямо на смартфоне распознавать неограниченное количество наклеек DataMatrix, используе
02.02.2023 Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine

Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов. В Smart Code Engine 1.13.0 скорость считывания в веб-браузере возросла в 4 раза. По сравнению с предыдущей версией существенно улучшилось и качество распознавания. Smart Code Engine исполь
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine

редставила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1.12.0. Решение используется для удобного ввода данных при проведении плате
24.03.2022 Российское решение Smart Code Engine считывает баркоды для переводов через СБП

Smart Engines, разработчик системы для автоматического распознавания документов, объявила о том, что новая версия Smart Code Engine позволяет точно и быстро считывать одномерные и двумерные баркоды (QR Code, AZTEC, PDF417, Datamatrix), что необходимо, в частности, при оплате и переводе через Систему быстры
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы

Smart Engines представила новую версию Smart Code Engine, который позволяет распознавать данные банковских карт 21 платежной системы в видеопотоке и на фотографиях. Программный продукт автоматически извлекает данные кредитных и дебе
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта

ательской компанией Smart Engines решения для распознавания банковских карт, баркодов, деловых документов и форм внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программные продукты Smart Code Engine и Smart Document Engine включены в класс ПО, к которому относятся лингвистическое программное обеспечение и библиотеки подпрограмм (SDK). Smart Document Engine предназначен дл
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией

ocument liveness detection) и признаков компрометации (computational document forensics), распознавания лиц (face matching) для верификации пользователей. Все продукты новой линейки: Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine разработаны в соответствии с принципами ответственного ИИ. Smart ID Engine является переосмыслением флагманской технологии компании Smart IDReader, и п

Публикаций - 51, упоминаний - 52

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 365 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12570 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 8
МегаФон 8822 5
VerifyMyAge 6 4
iDenfy 5 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 3
Blockpass IDN 6 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Kofax 54 3
Travizory - Travizory Border Security SA 5 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Ред Софт - Red Soft 703 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Ракурс НПФ 160 2
8218 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 24 2
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1042 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ablera 2 1
Argos KYC 2 1
CNR-Nanotec 2 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
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Ростелеком 9706 1
Softline - Софтлайн 2814 1
Softline - Sl Soft - Сойка 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
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Yandex - Яндекс 7347 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 12
МКБ - Московский кредитный банк 558 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
ВТБ - Почта Банк 466 9
Альфа-Банк 1770 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
Visa International 1949 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 5
АльфаСтрахование СГ 320 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 5
Tessi 9 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 4
American Express - Amex 328 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 4
JCB International 144 4
Diners Club International - платёжная система 82 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 3
Альфа-Банк Казахстан 18 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 3
Caribbean Airlines 5 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
Oman Arab Bank 7 3
Emirates NBD 7 3
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 2
Кредит Европа банк 66 2
Kaspi Bank 28 2
Ингосстрах СПАО 421 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
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Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 5
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Smart Engines - Smart Document Engine 33 27
Google Android 13997 14
Smart Engines - GreenOCR 38 12
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Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 8
Linux OS 9948 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 7
Google Play - Google Store - Android Market 3292 7
Apple - App Store 2890 7
Intel x86 - архитектура процессора 1856 6
Microsoft Windows 15663 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 5
MasterCard Maestro 155 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 4
Apple macOS 2061 3
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Купибилет - Kupibilet 23 3
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Apple iPhone 6 4862 3
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React - JavaScript фреймворк 72 2
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Google Chrome - браузер 1562 2
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VK RuStore - Рустор 330 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5179 2
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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