Smart Engines Smart Code Engine Smart MRZReader
|25.07.2023
|
Smart Engines сняла ограничения при распознавании серии баркодов в Smart Code Engine
ИИ-разработчик Smart Engines снял ограничения при распознавании серии баркодов в программном продукте Smart Code Engine. В новой версии программы появилась функция бесконечной баркодной сессии. Она позволяет прямо на смартфоне распознавать неограниченное количество наклеек DataMatrix, используе
|02.02.2023
|
Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine
Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов. В Smart Code Engine 1.13.0 скорость считывания в веб-браузере возросла в 4 раза. По сравнению с предыдущей версией существенно улучшилось и качество распознавания. Smart Code Engine исполь
|07.11.2022
|
Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine
редставила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1.12.0. Решение используется для удобного ввода данных при проведении плате
|24.03.2022
|
Российское решение Smart Code Engine считывает баркоды для переводов через СБП
Smart Engines, разработчик системы для автоматического распознавания документов, объявила о том, что новая версия Smart Code Engine позволяет точно и быстро считывать одномерные и двумерные баркоды (QR Code, AZTEC, PDF417, Datamatrix), что необходимо, в частности, при оплате и переводе через Систему быстры
|30.04.2021
|
Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы
Smart Engines представила новую версию Smart Code Engine, который позволяет распознавать данные банковских карт 21 платежной системы в видеопотоке и на фотографиях. Программный продукт автоматически извлекает данные кредитных и дебе
|19.03.2021
|
ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта
ательской компанией Smart Engines решения для распознавания банковских карт, баркодов, деловых документов и форм внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программные продукты Smart Code Engine и Smart Document Engine включены в класс ПО, к которому относятся лингвистическое программное обеспечение и библиотеки подпрограмм (SDK). Smart Document Engine предназначен дл
|17.11.2020
|
Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией
ocument liveness detection) и признаков компрометации (computational document forensics), распознавания лиц (face matching) для верификации пользователей. Все продукты новой линейки: Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine разработаны в соответствии с принципами ответственного ИИ. Smart ID Engine является переосмыслением флагманской технологии компании Smart IDReader, и п
Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 228 29
|Силуянов Дмитрий 6 3
|Путин Владимир 3172 2
|Николаев Дмитрий 19 2
|Ведерников Борис 4 2
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Воробьёв Алексей 8 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Новиков Руслан 4 1
|Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 12 1
|Петрова Ольга 8 1
|Булатов Константин 4 1
|Веригин Илья 33 1
|Ян Давид 67 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Горюнов Виктор 7 1
|Яковлев Сергей 45 1
|Адеев Николай 13 1
|Химий Иван 1 1
|Маскалев Евгений 1 1
|Кадомский Вячеслав 46 1
|IEEE Access 11 1
|RusProfile 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 3
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
|Forbes Global 2000 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.