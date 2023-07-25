Smart Engines сняла ограничения при распознавании серии баркодов в Smart Code Engine ИИ-разработчик Smart Engines снял ограничения при распознавании серии баркодов в программном продукте Smart Code Engine. В новой версии программы появилась функция бесконечной баркодной сессии. Она позволяет прямо на смартфоне распознавать неограниченное количество наклеек DataMatrix, используе

Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов. В Smart Code Engine 1.13.0 скорость считывания в веб-браузере возросла в 4 раза. По сравнению с предыдущей версией существенно улучшилось и качество распознавания. Smart Code Engine исполь

Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine редставила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1.12.0. Решение используется для удобного ввода данных при проведении плате

Российское решение Smart Code Engine считывает баркоды для переводов через СБП Smart Engines, разработчик системы для автоматического распознавания документов, объявила о том, что новая версия Smart Code Engine позволяет точно и быстро считывать одномерные и двумерные баркоды (QR Code, AZTEC, PDF417, Datamatrix), что необходимо, в частности, при оплате и переводе через Систему быстры

Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы Smart Engines представила новую версию Smart Code Engine, который позволяет распознавать данные банковских карт 21 платежной системы в видеопотоке и на фотографиях. Программный продукт автоматически извлекает данные кредитных и дебе

ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта ательской компанией Smart Engines решения для распознавания банковских карт, баркодов, деловых документов и форм внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программные продукты Smart Code Engine и Smart Document Engine включены в класс ПО, к которому относятся лингвистическое программное обеспечение и библиотеки подпрограмм (SDK). Smart Document Engine предназначен дл