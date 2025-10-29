Smart Engines получила сертификаты «Сделано в России» на продукты Smart ID Engine и Smart Code Engine

Компания Smart Engines (ООО «Смарт Энджинс Сервис»), специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта для распознавания документов, получила сертификаты национального бренда «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ. группа ВЭБ) для своих ключевых программных продуктов — Smart ID Engine и Smart Code Engine. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Smart Engines была основана в 2016 г. российскими учеными, имеющими 25-летний опыт работы в сфере распознавания символов и обработки изображений. Команда из 80 исследователей и инженеров, 21 из которых имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, разработала и запатентовала ряд технологий на базе искусственного интеллекта. Компания является обладателем 69 патентов России, 14 патентов США, ее сотрудники также являются авторами более 350 научных статей. Все программные продукты Smart Engines разработаны в России, не содержат иностранных компонентов и включены в Единый реестр российского ПО Минцифры России.

Сертификаты «Сделано в России» получены на:

– Smart ID Engine. Эта система способна распознавать все страницы паспортов Рлссии и других стран мира. Она поддерживает около 3000 типов и 5000 шаблонов документов более чем на 100 языках. Искусственный интеллект мгновенно распознает как печатный, так и рукописный текст. Благодаря уникальному нейросетевому ансамблю «Шерлок» система проверяет документы на подлинность по 600 признакам и может сравнивать лица предъявителя и фото в документе без биометрии, помогая предотвращать мошенничество. Скорость распознавания на мобильных устройствах достигает 0,15 секунды на документ, а на сервере — до 125 документов в секунду без использования видеокарт.

– Smart Code Engine — решение для распознавания любых кодифицированных элементов, включая двумерные и линейные штрихкоды, платежные реквизиты, данные банковских карт, номера телефонов, показания счетчиков и регистрационные номера транспортных средств. Система считывает даже частично загрязненные или обрезанные QR-коды, работая при любом освещении, погодных условиях и различных ракурсах съемки.

Помимо этих продуктов, компания предлагает Smart Document Engine, который предназначен для распознавания печатного, рукопечатного и рукописного текста в первичных бухгалтерских, юридических и страховых документах, анкетах и неструктурированных формах.

Smart Engines развивает экспорт своих технологий с 2016 года, осуществляя поставки в Армению, Белоруссию, Казахстан, ОАЭ и Турцию. В планах компании — расширение присутствия на рынках стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и региона MENA, где отмечается рост интереса к российским финтех-решениям и технологиям распознавания арабского языка. В настоящее время конечными пользователями решений компании являются более 275 млн человек по всему миру.

«Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компаниями стран Латинской Америки, так как этот регион демонстрирует динамичный рост в финтехе и автоматизации банковского обслуживания. Также мы внимательно следим за регионом MENA, где наш продукт для распознавания арабского языка показывает серьезные результаты, и присматриваемся к Юго-Восточной Азии из-за интересной специфики письменности», — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.