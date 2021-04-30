Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы

Smart Engines представила новую версию Smart Code Engine, который позволяет распознавать данные банковских карт 21 платежной системы в видеопотоке и на фотографиях. Программный продукт автоматически извлекает данные кредитных и дебетовых карт при совершении платежа или выполнении денежного перевода в мобильных приложениях и веб-сайтах. Точность распознавания номера карты достигает 99,68%.

Smart Code Engine поддерживает распознавание данных карт основных национальных и транснациональных платежных систем: МИР (Россия), VISA, MasterCard, Maestro, AmericanExpress, JCB (Япония), UnionPay (Китай), RuPay (Индия), Diners Club, Elo (Бразилия), Verve (Африка), V Pay (Европа), Girocard (Германия), PagoBancomat (Италия), MyDebit (Малайзия), Troy (Турция), BC Card (Южная Корея), Interac (Канада), Carte Bancaire (Франция), Dankort (Дания), Discover.

Скорость распознавания визуальных данных банковских карт с помощью Smart Code Engine на смартфонах достигает 25 кадров в секунду. Программный продукт обеспечивает извлечение номера, срока действия и имени владельца, а также номера IBAN на картах, выпускаемых в странах Евросоюза. Решение производит автоматическое распознавание любого вида банковских карт: с нанесением данных тиснением, гравировкой и плоской печатью, в портретной и альбомной ориентациях, и даже когда данные нанесены на оборотную сторону в свободном формате.

Для сканирования карты в мобильном приложении пользователю не нужно помещать карту в специальную рамку, он может показывать ее в любой ориентации. Smart Code Engine самостоятельно находит карту и автоматически распознает цифровые и буквенные поля, не требуя указания типа карты. Применяемые алгоритмы ИИ устойчивы к перепаду освещения, ракурсу съемки, не требовательны к вычислительным ресурсам и обеспечивают высокое качество распознавания даже на устройствах, оснащенных камерой с низким разрешением. Все вычисления в процессе распознавания выполняются автономно, изображения не передаются в сторонние сервисы и не требуется сетевое соединение.

Smart Code Engine работает на большинстве мобильных и серверных операционных систем, включая МОС «Аврора», iOS, Android, «Эльбрус», Linux, Windows. Разработчикам сервисов мобильного эквайринга и интернет-эквайринга программный продукт доступен в виде SDK. Для удобства интеграции в мобильных SDK обеспечена поддержка React и Flutter. Внедрение функциональности распознавания банковских карт увеличивает размер мобильного приложения примерно на 4.5 Мб.

Сегодня технологии Smart Engines используют для удобного и безопасного ввода данных банковских карт для оплаты, пополнения счетов и осуществления денежных переводов в мобильных приложениях Тинькофф, Почта Банк, МКБ, МТС Банк, Банк Хоум Кредит, СКБ-банк, Альфа-Банк Казахстан, Росбанк, НСПК «МИР» и др.