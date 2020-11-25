Получите все материалы CNews по ключевому слову
JCB International
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.11.2020
|
«Почта банк» запустил эквайринг платежных карт JCB
«Почта банк» начал эквайринговое обслуживание платежных карт JCB. Теперь снимать наличные с карт JCB, а также совершать по ним оплату товаров и усл
|18.01.2019
|
Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB
Оплата проезда на «Аэроэкспресс» теперь возможна с помощью банковских карт японской платёжной системы JCB. Новый способ оплаты билетов уже доступен в мобильном приложении «Аэроэкспресс» и на сайте компании. JCB — единственная международная платежная система в Японии и одна из пяти ведущи
|25.10.2018
|
«Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club
«Яндекс» сообщил, что с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платежных систем — American Express, JCB и Diners Club. Новая возможность пригодится компаниям и предпринимателям, которые работают с зарубежными клиентами — туристами, экспатами или, например, заказчиками из других стран, которые
|27.09.2018
|
Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети
Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети. Новым клиентам, заключившим договор на услуги эквайринга со Сбербанком, обслуживание карт JCB будет доступно автоматически. Подключение возможности приема
|19.03.2018
|
Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International
чил высокий уровень безопасности платежей в сети интернет по картам международной платежной системы JCB International. Безопасность интернет-операций поддерживается технологий 3-D Secure. Это п
|04.10.2016
|
Банк «Санкт-Петербург» начал прием карт платежной системы JCB
Банк «Санкт-Петербург» начал эквайринг карт международной платежной системы JCB. Как сообщили CNews в «Санкт-Петербурге», на сегодняшний день банк принимает карты JCB в собственной сети банкоматов, а также в большей части платежных терминалов сети эквайринговых
|29.07.2016
|
Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров
тежных сервисов Процессинговый центр Compass Plus совместно с Небанковской кредитной организацией «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) приступил к эквайрингу карт платежной системы JCB в устройствах банков-партнеров. Успешно завершена сертификация по программе ATM JCB Acquiring, что позволило перейти к реализации первого подключения банка-партнера – одной из крупне
|21.05.2015
|
«Московский Кредитный Банк начал прием карт JCB
«Московский Кредитный Банк» объявил о расширении сотрудничества с международной платежной системой JCB International Co. Теперь все держатели карт платежной системы JCB (Japan Credit Bureau) могут пользоваться услугами банкоматов МКБ, число которых на сегодняшний день превышает 840 ус
|25.03.2015
|
ВТБ24 и платежная система JCB договорились о сотрудничестве
ВТБ24 и международная платежная система JCB International заключили договор, предоставляющий банку лицензию на организацию торгового
|15.08.2014
|
«Московский кредитный банк» и JCB International будут сотрудничать в области эквайринга и эмиссии банковских карт
«Московский кредитный банк» и Japan Credit Bureau (JCB International Co) заключили лицензионное соглашение о сотрудничестве в области эквайринга
|09.04.2014
|
United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB
ирующейся в области решений для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслуживания платежей, ДБО и маршрутизации финансовых транзакций, расширила партнерство с международной платежной системой Японии JCB. В рамках проекта был запущен интерфейс JCB на системе WAY4 в United Card Service. Об этом CNews сообщили в UCS. Как отмечается, для JCB российский рынок — один из приоритетны
|27.11.2012
|
«Альфа-Банк» начал принимать карты международной платежной системы JCB
«Альфа-Банк» объявил о начале приема карт международной платежной системы JCB (Japan Credit Bureau) и предоставлении услуг интернет-эквайринга банковских карт, эмитиро
|13.06.2006
|
JCB превратит европейские мобильники в кредитные карты
Азиатская компания JCB совместно с CCV Holland, Gemplus, KPN, Nokia, PaySquare, Philips и ViVOtech занята сейчас разработкой новой бесконтактной платежной системы, которая позволит жителям Амстердама и их гостям
JCB International и организации, системы, технологии, персоны:
|Комлев Владимир 35 5
|Шустиков Сергей 19 5
|Полехина Диана 6 4
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 4
|Гольдштейн Анна 8 3
|Безгодов Евгений 7 3
|Свириденко Кирилл 40 2
|Глазачев Иван 27 2
|Косяков Алексей 18 2
|Павельев Кирилл 8 2
|Федоров Павел 11 2
|Иванов Кирилл 20 2
|Эмм Максим 16 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Емельянова Инна 22 2
|Евраев Михаил 266 1
|Чулков Валерий 33 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Свидерский Евгений 77 1
|Аникин Леонид 61 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Аникин Денис 33 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Гостев Дмитрий 23 1
|Лебедь Сергей 30 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Дворский Александр 2 1
|Магомедов Александр 10 1
|Падерин Александр 6 1
|Маслов Алексей 9 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Сапронов Максим 6 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Елистратов Николай 90 1
|Осадчая Екатерина 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.