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JCB International


15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 2
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
25.11.2020 «Почта банк» запустил эквайринг платежных карт JCB 7
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
14.10.2020 «Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем 1
31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака 1
24.01.2020 Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт 1
15.11.2019 Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу 1
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 1
03.06.2019 Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва» 1
12.02.2019 Банк «Русский Стандарт» запустил приложение для экспресс-платежей банковской картой 1
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB 3
25.10.2018 «Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club 5
11.10.2018 Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире 1
27.09.2018 Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети 12
06.08.2018 RBK.money подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS 3.2 1
24.05.2018 DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2 1
04.04.2018 Assist подключил платежный сервис для мобильного оператора life:) в Беларуси 1
23.03.2018 Linxdatacenter подтвердил сертификацию PCI DSS версии 3.2 1
19.03.2018 Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International 8
11.01.2018 Телевизоры Samsung Smart TV 2018 сертифицированы по стандарту Common Criteria 1
05.10.2017 Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей 1
11.07.2017 «Техносерв Cloud» подготовился к приему платежных карт 1
12.04.2017 Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком 1
07.04.2017 Selectel подтвердила соответствие своих дата-центров стандарту PCI DSS 1
05.04.2017 Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений 1
16.03.2017 Assist включен в мировой реестр сервис-провайдеров Visa 1
14.03.2017 Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2 1
18.01.2017 Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт» 2
20.12.2016 DataLine прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS 1
17.11.2016 Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2 1
04.10.2016 Банк «Санкт-Петербург» начал прием карт платежной системы JCB 5
08.08.2016 Assist обеспечивает прием карт "Мир" для онлайн-магазинов 1
29.07.2016 Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров 3
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1
22.06.2016 Assist получил сертификат PCI DSS в десятый раз 1

Публикаций - 113, упоминаний - 182

JCB International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Deiteriy - Дейтерий 39 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Samsung Electronics 5677 4
Webmoney 330 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Microsoft Corporation 11095 2
Google LLC 7154 2
VerifyMyAge 6 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
INPAS - ИНПАС 107 1
RBK Money 75 1
ДиалогНаука 89 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Compliance Control 5 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Eastman Kodak 101 1
Compass Plus 39 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
IBM 3544 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Lenovo Motorola 1006 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 1
Data Matrix 52 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Xiaomi 904 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 40
American Express 172 13
Visa International 1346 13
Diners Club International - платёжная система 52 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
Русский стандарт Банк 302 4
UnionPay - Платёжная система 75 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Qiwi 783 3
Assist - Ассист 125 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Связь-банк 78 2
ВТБ24 583 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Почта Банк 289 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Альфа-Банк 1125 1
Росгосстрах 182 1
Citibank - Ситибанк 170 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Почта России ПАО 1574 1
МДМ Банк 150 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Barnes & Noble 52 1
Avito - Авито 171 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Транснефть 159 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 18 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 11
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 6
Google Pay - Google Android Pay 297 5
ВТБ Мультикарта 147 3
Samsung Pay 238 3
Apple Pay 385 3
Java - Язык программирования 1177 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Linux OS 4260 2
DataSpace ЦОД 18 2
Linxdatacenter ЦОД 14 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Samsung Galaxy 345 1
MasterCard Maestro 112 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Samsung Smart TV 57 1
Google Flutter 15 1
JCB J/Secure 2 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Русский стандарт Банк - Link in app 1 1
Совкомбанк Халва 9 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
UnionPay QuickPass - сервис бесконтактных платежей 5 1
ИСП РАН Svace 7 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Samsung Knox 82 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Apple macOS 926 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 3
Кирсанова Светлана 54 2
Емельянова Инна 21 2
Свириденко Кирилл 37 2
Полехина Диана 6 2
Северюхин Андрей 6 1
Ветров Михаил 4 1
Марич Игорь 18 1
Бетсис Павел 84 1
Чирков Тарас 5 1
Бурлаков Денис 10 1
Мохначева Елена 7 1
Щербаков Андрей 7 1
Павельев Кирилл 7 1
Елистратов Николай 90 1
Сапронов Максим 1 1
Арлазаров Владимир 118 1
Магомедов Александр 10 1
Дворский Александр 1 1
Бисембаева Алина 12 1
Свидерский Евгений 7 1
Нестеров Алексей 79 1
Путин Владимир 1826 1
Мотовилов Олег 58 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Япония 2788 6
Восточная Европа 1679 4
Европа 3759 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Казахстан - Республика 2632 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Индия - Республика 2173 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Ливия 13 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Марокко - Королевство 75 1
Катар 78 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Ирак - Республика 81 1
Тунис - Тунисская Республика 77 1
Кувейт 51 1
Судан - Республика 41 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Султанат Оман 38 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Африка 1489 1
Ближний Восток 1473 1
Китай - Тайвань 591 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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