JCB International

«Почта банк» начал эквайринговое обслуживание платежных карт JCB . Теперь снимать наличные с карт JCB , а также совершать по ним оплату товаров и усл

Оплата проезда на «Аэроэкспресс» теперь возможна с помощью банковских карт японской платёжной системы JCB . Новый способ оплаты билетов уже доступен в мобильном приложении «Аэроэкспресс» и на сайте компании. JCB — единственная международная платежная система в Японии и одна из пяти ведущи