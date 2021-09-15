Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
JCB International
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 182
JCB International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 2
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 3
|Кирсанова Светлана 54 2
|Емельянова Инна 21 2
|Свириденко Кирилл 37 2
|Полехина Диана 6 2
|Северюхин Андрей 6 1
|Ветров Михаил 4 1
|Марич Игорь 18 1
|Бетсис Павел 84 1
|Чирков Тарас 5 1
|Бурлаков Денис 10 1
|Мохначева Елена 7 1
|Щербаков Андрей 7 1
|Павельев Кирилл 7 1
|Елистратов Николай 90 1
|Сапронов Максим 1 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Магомедов Александр 10 1
|Дворский Александр 1 1
|Бисембаева Алина 12 1
|Свидерский Евгений 7 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Путин Владимир 1826 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|CNews Analytics 1990 2
|The Nilson Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762654, в очереди разбора - 666343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762654, в очереди разбора - 666343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru