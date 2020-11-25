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JCB International

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25.11.2020 «Почта банк» запустил эквайринг платежных карт JCB

«Почта банк» начал эквайринговое обслуживание платежных карт JCB. Теперь снимать наличные с карт JCB, а также совершать по ним оплату товаров и усл
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB

Оплата проезда на «Аэроэкспресс» теперь возможна с помощью банковских карт японской платёжной системы JCB. Новый способ оплаты билетов уже доступен в мобильном приложении «Аэроэкспресс» и на сайте компании. JCB — единственная международная платежная система в Японии и одна из пяти ведущи
25.10.2018 «Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club

«Яндекс» сообщил, что с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платежных систем — American Express, JCB и Diners Club. Новая возможность пригодится компаниям и предпринимателям, которые работают с зарубежными клиентами — туристами, экспатами или, например, заказчиками из других стран, которые
27.09.2018 Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети

Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети. Новым клиентам, заключившим договор на услуги эквайринга со Сбербанком, обслуживание карт JCB будет доступно автоматически. Подключение возможности приема
19.03.2018 Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International

чил высокий уровень безопасности платежей в сети интернет по картам международной платежной системы JCB International. Безопасность интернет-операций поддерживается технологий 3-D Secure. Это п
04.10.2016 Банк «Санкт-Петербург» начал прием карт платежной системы JCB

Банк «Санкт-Петербург» начал эквайринг карт международной платежной системы JCB. Как сообщили CNews в «Санкт-Петербурге», на сегодняшний день банк принимает карты JCB в собственной сети банкоматов, а также в большей части платежных терминалов сети эквайринговых

29.07.2016 Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров

тежных сервисов Процессинговый центр Compass Plus совместно с Небанковской кредитной организацией «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) приступил к эквайрингу карт платежной системы JCB в устройствах банков-партнеров. Успешно завершена сертификация по программе ATM JCB Acquiring, что позволило перейти к реализации первого подключения банка-партнера – одной из крупне
21.05.2015 «Московский Кредитный Банк начал прием карт JCB

«Московский Кредитный Банк» объявил о расширении сотрудничества с международной платежной системой JCB International Co. Теперь все держатели карт платежной системы JCB (Japan Credit Bureau) могут пользоваться услугами банкоматов МКБ, число которых на сегодняшний день превышает 840 ус
25.03.2015 ВТБ24 и платежная система JCB договорились о сотрудничестве

ВТБ24 и международная платежная система JCB International заключили договор, предоставляющий банку лицензию на организацию торгового

15.08.2014 «Московский кредитный банк» и JCB International будут сотрудничать в области эквайринга и эмиссии банковских карт

«Московский кредитный банк» и Japan Credit Bureau (JCB International Co) заключили лицензионное соглашение о сотрудничестве в области эквайринга
09.04.2014 United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB

ирующейся в области решений для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслуживания платежей, ДБО и маршрутизации финансовых транзакций, расширила партнерство с международной платежной системой Японии JCB. В рамках проекта был запущен интерфейс JCB на системе WAY4 в United Card Service. Об этом CNews сообщили в UCS. Как отмечается, для JCB российский рынок — один из приоритетны
27.11.2012 «Альфа-Банк» начал принимать карты международной платежной системы JCB

«Альфа-Банк» объявил о начале приема карт международной платежной системы JCB (Japan Credit Bureau) и предоставлении услуг интернет-эквайринга банковских карт, эмитиро
13.06.2006 JCB превратит европейские мобильники в кредитные карты

Азиатская компания JCB совместно с CCV Holland, Gemplus, KPN, Nokia, PaySquare, Philips и ViVOtech занята сейчас разработкой новой бесконтактной платежной системы, которая позволит жителям Амстердама и их гостям


Публикаций - 146, упоминаний - 151

JCB International и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 547 15
Информзащита 941 12
Deiteriy - Дейтерий 75 11
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ДиалогНаука 271 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 5
Samsung Electronics 11065 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
Google LLC 12690 4
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 4
МегаФон 10742 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 3
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 3
Apple Inc 13156 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 2
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Microsoft Corporation 25775 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
Cloud4Y 311 2
PayPal 671 2
Код Безопасности 812 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Linx - Связь ВСД 163 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 121
Visa International 1993 120
American Express - Amex 338 96
Diners Club International - платёжная система 82 48
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 19
Assist - Ассист 218 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
Русский стандарт Банк 509 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Почта Банк 514 8
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Альфа-Банк 1979 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
Caterpillar - 93 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
Starbucks 91 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 112
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Аудит - аудиторский услуги 1265 28
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Telegraph 199 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
DarkReading.com 105 1
ITToolbox.com 8 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
The Nilson Report 6 2
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Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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