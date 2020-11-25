«Почта банк» запустил эквайринг платежных карт JCB

«Почта банк» начал эквайринговое обслуживание платежных карт JCB. Теперь снимать наличные с карт JCB, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4,8 тыс.), также POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях «Почты России».

«Почта банк» активно развивает сотрудничество с платежными системами, чтобы предоставлять удобные платежные сервисы и инструменты. Благодаря партнерству с JCB теперь еще больше владельцев карт смогут воспользоваться нашими банкоматами и POS-терминалами», – отметила член правления, операционный директор «Почта банка» Елена Мохначева.

«Банкоматы и терминалы «Почта банка» установлены практически в любом почтовом отделении по всей России, это очень удобно как для клиентов банка, так и держателей карт JCB. Мы рады, что «Почта банк», являясь одним из крупнейших универсальных банков, приступил к приему и обслуживанию карт JCB. Мы всегда стремимся быть рядом с нашими держателями, предоставлять комфортные и безопасные решения по всей стране, и именно сотрудничество с «Почта банком» позволит нам сделать еще один шаг вперед в достижении наших целей», – сказал генеральный директор JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу.

Проект реализован при технологической поддержке процессинговой компании «Мультикарта», которая осуществила обновление программного обеспечения, тестирование и координацию работ с платежной системой.

«Мы активно работаем с новыми проектами по подключению наших банков-клиентов к различным платежным системам, чтобы клиенты могли получать больше безопасных и качественных услуг. Надеемся, что держатели карт JCB по достоинству оценят новые возможности, которые им даст широкий охват терминальной сети «Почта банка» – его точки есть практически в любом, даже самом удаленном, уголке России», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.