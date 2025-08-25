Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дворский Александр
УПОМИНАНИЯ
|25.08.2025
|«Авито» запустила беспроцентную рассрочку на товары 1
|03.06.2019
|Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва» 1
Дворский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10459 1
|Apple Inc 12381 1
|Google LLC 12063 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
|Совкомбанк - Халва 22 1
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
|Samsung Pay 293 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 861 1
|Apple Pay 499 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.