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Косяков Алексей

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Доля цифровой ипотеки в Банке ДОМ.РФ достигла 99% 1
16.03.2026 Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке 1
18.10.2024 «Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки 1
06.03.2024 Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП 1
26.12.2023 В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение 1
15.12.2023 С помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили 4700 семей 1
12.05.2023 Банк «Дом.РФ»: улучшение условий ИТ-ипотеки повысило спрос на программу втрое 1
08.02.2023 Банк «Дом.РФ» провёл в 4 городах первые сделки по обновленной ИТ-ипотеке 1
01.02.2023 Банк «Дом.РФ» начал принимать заявки на обновленную ИТ-ипотеку 1
11.09.2019 МКБ подключился к сервису быстрых платежей 1
03.07.2019 МКБ присоединился к ассоциации «Финтех» 1
29.05.2018 Московский Кредитный Банк начал выдавать платежные кольца 1
25.05.2016 Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн» 1
15.09.2015 «Московский Кредитный Банк» начал прием карт UnionPay 1
21.05.2015 «Московский Кредитный Банк начал прием карт JCB 1
17.02.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в «МКБ Онлайн» 1
18.11.2014 «Московский Кредитный Банк» и UnionPay International договорились о сотрудничестве 2
15.08.2014 «Московский кредитный банк» и JCB International будут сотрудничать в области эквайринга и эмиссии банковских карт 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Косяков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МКБ - Московский кредитный банк 650 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 619 9
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 124 2
JCB International 146 2
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1600 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5600 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4307 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2303 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5471 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2206 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4581 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 744 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 402 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6180 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27169 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 2
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 29 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7597 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 123 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3078 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 1
Аксессуары 4251 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 994 1
Оповещение и уведомление - Notification 5806 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 472 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3167 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8157 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6177 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29562 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 1
МКБ Онлайн 27 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 353 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 216 1
Avito - Авито недвижимость 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Агеев Андрей 13 2
Козак Николай 208 2
Wang Lixin - Ванг Лисинь 3 2
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Комлик Олег 26 1
Путятинский Сергей 111 1
Федулов Владислав 85 1
Жаркова Татьяна 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 4
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Россия - УФО - Свердловская область 1917 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2033 2
Россия - ПФО - Самарская область 1553 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2267 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2240 2
Япония 13762 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4455 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2826 1
Россия - СФО - Новосибирск 4845 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3551 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1671 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 943 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 9
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 671 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5558 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7478 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15884 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27054 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 591 2
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 23 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7720 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6452 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 34 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10820 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 87 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 1
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Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 235 1
Строительство - ИЖС - Индивидуальное жилищное строительство - вид разрешённого использования земельного участка, для возведения частного жилого дома 56 1
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