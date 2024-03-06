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Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП

Клиентам Банка ДОМ.РФ стала доступна моментальная оплата налогов и штрафов ГИБДД без комиссии через Систему быстрых платежей. Для совершения операции необходимо в мобильном приложении банка перейти в раздел «Налоги, штрафы ГИБДД», найти документ по уникальному идентификатору: ИНН, УИН, водительскому удостоверению, свидетельству о регистрации транспортного средства или QR-коду, выбрать способ оплаты, счет списания и подтвердить платеж. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Чтобы оплатить налоги и штрафы через СБП, достаточно иметь хотя бы один банковский счет – текущий, накопительный или карточный. Сделать платеж можно как за счет собственных, так и кредитных средств.

«Уплата налогов через Систему быстрых платежей позволит направлять средства в бюджетную систему Российской Федерации мгновенно и предотвратит ошибки, возникающие при совершении операций по реквизитам. Ожидаем, что новый функционал будет востребован – СБП пользуется более 30% наших клиентов ежемесячно. Моментальные переводы особенно актуальны для оплаты штрафов ГИБДД, на которые распространяется 50% скидка при его оплате в течение 20 дней с момента выставления платежного поручения», – отметил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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Уникальные идентификаторы можно сохранить в приложении, тогда банк будет автоматически отслеживать выставление новых платежных документов и отравлять уведомление клиенту с предложением оплаты.

В мобильном приложении банка ДОМ.РФ можно без комиссии переводить денежные средства по номеру телефона до 1 млн руб. в месяц, удаленно оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, телевидение, налоги и штрафы, а также открыть счет эскроу или аккредитив.

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