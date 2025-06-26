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Аккредитив условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву)


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Владимир Зимовцев, «Сибур»: Цифровые платформы приближают сырьевой суверенитет 1
20.12.2024 В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat 1
06.03.2024 Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП 1
19.02.2024 «Контур.Недвижимость» запустила сервис для дистанционных расчетов в сделках 2
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг 1
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 1
04.12.2023 Теперь на портале «Госуслуг» можно безопасно купить или продать авто через аккредитив 1
22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана 1
02.02.2022 «Сбер» внедрил электронное взаимодействие с Росреестром по аккредитивам в сделках с недвижимостью 1
13.12.2021 «Сбер» и «Циан» запустили сервис онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией 1
23.04.2021 «Точка» представила новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте 1
25.03.2021 «Сбер» запускает проект по использованию резервных аккредитивов для центра внедрения «Протек» 2
26.02.2021 ВТБ выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля 1
26.08.2020 Сбербанк запустил онлайн-сервис открытия аккредитива с платежом на счет эскроу 1
09.07.2020 МКБ предоставит ГК «Ланит» 2,75 млрд рублей по гарантиям и аккредитивам 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
21.01.2020 Сбербанк запустил сервис по открытию аккредитивов физлиц в мобильном банке 2
31.10.2019 Юрий Латин, Bell Integrator -

Биометрия в банках пока проваливается из-за страхов, раздутых в СМИ

 1
09.08.2019 Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам 1
07.06.2019 Сбербанк подписал соглашение об электронном взаимодействии с ГК ПИК 2
28.03.2019 «Диасофт» завершает перевод клиентов на МСФО 9 1
04.02.2019 «Альфа-Банк» запустил интернет-расчеты на основе покрытого аккредитива 2
23.10.2018 «Диасофт» привел свои решения в соответствие с требованиями МСФО 9 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
06.06.2018 «Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке» 1
06.12.2017 Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов 1
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов 1
06.11.2017 Райффайзенбанк: Опыт с блокчейном помог нам выявить то, что нужно менять в законодательстве 1
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 1
21.12.2016 «Альфа-Банк» и S7 Airlines провели сделку с использованием технологии блокчейн 1
30.10.2016 Безлюдные технологии -

команда Альфа-Банка рассказала о своей концепции цифрового банка

 1
16.08.2016 «СМП Банк» внедрил систему ДБО для корпоративных клиентов Correqts Corporate 1
20.08.2015 R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами 1
21.07.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Русском Трастовом Банке» 1
18.06.2015 В АБС R-Style Softlab реализован автоматизированный учет документарных аккредитивов 1
24.09.2014 БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане 1
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 1
11.02.2014 Допофисы «Инвестторгбанка» приступают к работе на базе «ЦФТ-Банка» 1
20.12.2013 «Инвестторгбанк» выбрал «ЦФТ-Банк» в качестве стратегической платформы для развития бизнеса 1

Публикаций - 49, упоминаний - 55

Аккредитив и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 941 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 664 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 729 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1143 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1039 2
МегаФон 9366 2
Oracle Corporation 6765 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
Цифровые активы 136 2
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 82 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
8538 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
Yandex - Яндекс 7838 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Lenovo Group 2311 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Dell EMC 5054 1
HP Inc. 5722 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 935 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Google LLC 11987 1
GitHub 887 1
China Mobile 409 1
Cisco Systems 5164 1
SAP SE 5344 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 250 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Alibaba Group 437 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
Intuit 79 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7728 17
Альфа-Банк 1803 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1705 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 532 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2541 2
ГПБ - Газпромбанк 1112 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 2
Visa International 1955 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 336 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
МКБ - Московский кредитный банк 584 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 2
Barclays 121 2
Ornua 2 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Протек - Центр внедрений 56 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 1
Superjob - Суперджоб 626 1
Газпром ПАО 1375 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Лента - Сеть розничной торговли 2163 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1049 1
Газпром нефть 645 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1264 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
BMW Group 459 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Zepter 3 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1243 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1416 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 223 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5598 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2993 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3139 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2830 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
OpenChain 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4322 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1532 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5575 9
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1103 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2162 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12414 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1579 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2653 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28361 5
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 99 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4763 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13041 5
Оповещение и уведомление - Notification 4949 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4226 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7613 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3992 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6963 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 563 4
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 315 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5058 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1815 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 799 6
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 174 5
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 334 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 724 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 670 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 3
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 3
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Apple iOS 8002 2
Diasoft FA# АБС 66 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 28 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 138 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
BSS CORREQTS Corporate 48 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
Diasoft FA# Bank - Diasoft FA# Finance 13 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 287 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Dealing 7 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 121 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
Diasoft 5NT 24 1
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1044 1
JavaScript - JS - язык программирования 1242 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 35 1
Кравченко Евгений 13 7
Путин Владимир 3255 3
Никифоров Николай 1136 3
Набиуллина Эльвира 102 3
Орешкин Максим 30 3
Висящев Андрей 64 2
Пономарева Ирина 5 1
Хоревский Леонид 3 1
Дробышевский Михаил 53 1
Журихин Павел 16 1
Красильников Денис 1 1
Патешман Виталий 42 1
Русалеев Виктор 4 1
Шувалов Сергей 9 1
Шурмина Нина 5 1
Афанасьев Денис 71 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Делицын Леонид 131 1
Захаров Дмитрий 46 1
Латин Юрий 16 1
Тиньков Олег 48 1
Шувалов Игорь 85 1
Попов Андрей 112 1
Джамалов Евгений 17 1
Каримов Ринат 35 1
Матвеева Полина 1 1
Кулик Вадим 188 1
Медокс Ярослав 35 1
Михалев Александр 26 1
Малкина Оксана 3 1
Бутерин Виталий 30 1
Костин Андрей 62 1
Плахов Дмитрий 10 1
Федорова Олеся 63 1
Гончаров Александр 19 1
Баринов Игорь 11 1
Воропаев Василий 5 1
Городецкая Анна 3 1
Куделькин Дмитрий 1 1
Алексеев Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 6
Казахстан - Республика 5671 4
Испания - Королевство 3739 3
Узбекистан - Республика 1793 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 3
Украина 7683 2
Бразилия - Федеративная Республика 2403 2
Беларусь - Белоруссия 5858 2
Ирландия - Республика 1018 2
Германия - Федеративная Республика 12797 2
Грузия 1258 2
Европа 24416 2
Турция - Турецкая республика 2430 2
Сингапур - Республика 1874 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1026 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1051 2
Израиль 2756 2
Китай - Тайвань 4057 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 429 1
Польша - Республика 1986 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 122 1
Россия - СФО - Новосибирск 4463 1
Япония 13387 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4105 1
Армения - Республика 2331 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3553 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1309 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Нидерланды 3563 1
Италия - Итальянская Республика 4390 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6192 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5061 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6895 6
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 78 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4097 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6317 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 181 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19392 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5380 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 4
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 22 4
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 197 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3105 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6496 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8269 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5762 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6580 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1121 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8770 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6043 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
Из рук в руки - irr.ru 68 1
Bloomberg 1329 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
ТАСС Телеком 38 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
Gartner - Гартнер 3576 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 898 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg - Carl von Ossietzky University of Oldenburg - Ольденбургский университет имени Карла фон Осецкого 2 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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