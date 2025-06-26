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Аккредитив условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву)
УПОМИНАНИЯ
Аккредитив и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравченко Евгений 13 7
|Путин Владимир 3255 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Набиуллина Эльвира 102 3
|Орешкин Максим 30 3
|Висящев Андрей 64 2
|Пономарева Ирина 5 1
|Хоревский Леонид 3 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Журихин Павел 16 1
|Красильников Денис 1 1
|Патешман Виталий 42 1
|Русалеев Виктор 4 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Шурмина Нина 5 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Делицын Леонид 131 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Латин Юрий 16 1
|Тиньков Олег 48 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Попов Андрей 112 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Каримов Ринат 35 1
|Матвеева Полина 1 1
|Кулик Вадим 188 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Михалев Александр 26 1
|Малкина Оксана 3 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Костин Андрей 62 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Федорова Олеся 63 1
|Гончаров Александр 19 1
|Баринов Игорь 11 1
|Воропаев Василий 5 1
|Городецкая Анна 3 1
|Куделькин Дмитрий 1 1
|Алексеев Сергей 10 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
|Из рук в руки - irr.ru 68 1
|Bloomberg 1329 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
|ТАСС Телеком 38 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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