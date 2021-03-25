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«Сбер» запускает проект по использованию резервных аккредитивов для центра внедрения «Протек»

ИТ в банках

«Сбер» и центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек») объявили о запуске проекта по использованию резервных аккредитивов в расчетах с контрагентами для обеспечения платежных обязательств.

«Сбер» предоставляет клиентам компании «Протек» возможность открывать аккредитивы онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес». Полный цикл выпуска такого аккредитива занимает менее часа. Специалисты «Протека» в личном кабинете компании в системе «Сбербизнес» в режиме реального времени видят все операции по аккредитивам.

«Выпуск аккредитивов в приложении «Сбербизнес» позволяет компании «Протек» и ее клиентам обезопасить расчеты. В последнее время предприниматели уделяют особое внимание оптимизации расходов и снижению рисков, и хорошим подспорьем в этом выступают резервные аккредитивы с простой процедурой выпуска и возмещения. Чтобы выставить аккредитив в пользу «Протека», контрагентам достаточно заполнить электронные формы и подписать их в приложении», – сказал Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка.

«В дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка всегда была актуальна проблема дебиторской задолженности. В нашем случае резервный аккредитив — инструмент, закрепляющий обязательство банка компенсировать дистрибьютору долг аптеки или аптечной сети в случае неисполнения ими условий контракта. Отсутствие рисков невозврата дебиторской задолженности, в свою очередь, позволяет ЦВ «Протек» сформировать лучшее ценовое предложение для таких клиентов, а значит, повысить эффективность продаж по всей товаропроводящей цепочке. Кроме того, наша компания высоко оценила возможность в режиме реального времени вести мониторинг операций по аккредитивам», – сказал Денис Красильников, директор по продажам ЦВ «Протек».

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