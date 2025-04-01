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Минфин РФ Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
Минфин РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Валяева Елизавета 72 3
|Карпачев Александр 25 1
|Гашкина Светлана 1 1
|Гайкалов Сергей 1 1
|Сивальнев Александр 1 1
|Кодина Елена 1 1
|Ерошкина Лариса 1 1
|Карчевская Светлана 1 1
|Гаврилова Надежда 2 1
|Хоц Алексей 1 1
|Шатунова Екатерина 1 1
|Путин Владимир 3213 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Набиуллина Эльвира 97 1
|Орешкин Максим 28 1
|Мардер Наум 116 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Лопарев Александр 3 1
|Дуюнов Андрей 3 1
|Чамкина Надежда 1 1
|Бахвалова Александра 1 1
|Томило Наталия 1 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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