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Минфин РФ Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России


01.04.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2025 года 1
01.07.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2024 года 1
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов 1
12.05.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2016 года 1
21.01.2014 В Москве состоится конференция «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году» 1
11.05.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2010 1
14.05.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2009 1
28.10.2008 «Актуальные вопросы развития местного самоуправления в России»: итоги конференции 1
01.09.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2008 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Минфин РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1657 1
КонсультантПлюс 136 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1394 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 216 2
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Федеральное казначейство России 1794 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Администрация Омска 24 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 63 1
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W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1683 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9429 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 303 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1495 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7807 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 1
Правительство Москвы - ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1443 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 36 1
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Гаврилова Надежда 2 1
Хоц Алексей 1 1
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Путин Владимир 3213 1
Никифоров Николай 1136 1
Набиуллина Эльвира 97 1
Орешкин Максим 28 1
Мардер Наум 116 1
Северов Дмитрий 41 1
Моисеев Алексей 33 1
Лопарев Александр 3 1
Дуюнов Андрей 3 1
Чамкина Надежда 1 1
Бахвалова Александра 1 1
Томило Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 9
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2960 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 904 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 889 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1312 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 468 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7593 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 556 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 901 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 952 1
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Россия - УФО - Тюменская область 1177 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 649 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1096 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 283 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 1
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Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 629 1
Паспорт - Паспортные данные 2551 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1188 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Ведомости 1046 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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