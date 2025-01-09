РЭО Российский экологический оператор
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.
РЭО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ведяхин Александр 131 3
|Буцаев Денис 6 3
|Буров Алексей 3 2
|Жевак Сергей 3 1
|Духин Вячеслав 1 1
|Болотин Григорий 5 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Чистова Евгения 18 1
|Хубежова Зарина 2 1
|Ли Сергей 16 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Гарманова Анна 3 1
|Степанов Павел 26 1
|Цыганков Константин 8 1
|Леонтьев Вячеслав 1 1
|Максименко Алена 1 1
|Аухадеев Артур 1 1
|Ведомости 996 2
|Forbes - Форбс 817 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.