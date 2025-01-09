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РЭО Российский экологический оператор

РЭО - Российский экологический оператор

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. 

 


09.01.2025 «Авито» запустил интерактивную карту пунктов приема новогодних елок 1
01.07.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2024 года 2
11.04.2024 «Геоскан» разработал для РЭО информационную систему для мониторинга объектов размещения ТКО 1
01.04.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2024 года 1
27.03.2024 Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы 1
12.03.2024 «Сбер» обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО 1
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 1
11.10.2023 В России появился новый сервис для сделок с вторичными ресурсами 2
10.10.2023 Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели «Сбера» 2
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 1
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1
11.04.2022 ИТ-компания оцифрует 500 мусорных полигонов по всей России 1
09.08.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустил в Екатеринбурге пилот по переработке электроники 2

Публикаций - 14, упоминаний - 18

РЭО и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Skyeer - Скайер ИТ 6 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 1
Финко 6 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 1
Haier Group 165 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
CityAir - СитиЭйр 4 1
Цифровые Корпоративные Технологии 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Геометрия НПО 140 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Альфа-Банк 1769 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Стример НПО 21 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Газпром ПАО 1342 1
Распадская угольная компания 10 1
ВТЭ - Выборгтеплоэнерго 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Ассоциация менеджеров 91 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 8
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 2
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Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
FreePik 980 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭКО-Лекторий Дом.ru 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Haier - Casarte 4 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 12 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Электронная подача документов в суд 2 1
Discord 116 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Рассрочка 2 1
Ведяхин Александр 131 3
Буцаев Денис 6 3
Буров Алексей 3 2
Жевак Сергей 3 1
Духин Вячеслав 1 1
Болотин Григорий 5 1
Белоусов Андрей 140 1
Абрамченко Виктория 18 1
Чистова Евгения 18 1
Хубежова Зарина 2 1
Ли Сергей 16 1
Мишустин Михаил 676 1
Гарманова Анна 3 1
Степанов Павел 26 1
Цыганков Константин 8 1
Леонтьев Вячеслав 1 1
Максименко Алена 1 1
Аухадеев Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 3
НКО - Некоммерческая организация 500 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 74 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Льготы - Льготные кредиты 140 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Философия - Philosophy 444 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 8 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 62 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 1
Ведомости 996 2
Forbes - Форбс 817 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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