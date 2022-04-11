ИТ-компания оцифрует 500 мусорных полигонов по всей России

Российская компания Skyeer (г. Москва, резидент инновационного центра «Сколково») приступила к исполнению крупнейшего федерального проекта по аэрофотомониторингу полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в интересах ППК «Российский экологический оператор». ИТ-специалистам при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и собственного программного обеспечения, которое работает в дата-центре на территории России предстоит оценить состояние 500 крупнейших мусорных свалок в 84 регионах страны. Это позволит впервые достоверно узнать, сколько в России мусора. Об этом CNews сообщили представители Skyeer.

Первостепенными задачами проекта являются измерение площади полигонов и объема фактически захороненных отходов, а также обнаружение фактов превышения проектной вместимости и нарушения границ полигонов. Самый старый полигон, который будет оцифрован, был введен в эксплуатацию в конце 1940-х годов. Площадь одного полигона может варьироваться от 3-4 га до нескольких десятков га.

Проведенные обследования станут отправной точкой для последующего регулярного мониторинга состояния полигонов.

Программный комплекс Skyeer был выбран для реализации данного проекта по итогам хакатона, проведенного ППК РЭО в июне 2021 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. Его целью был поиск наиболее функционального решения для построения и анализа цифровых двойников полигонов ТБО с обязательным условием того, что технология не должна зависеть от иностранного софта и сервисов.

В течение нескольких месяцев проходило согласование деталей, и теперь ключевой проект по цифровизации области обращения с отходами стартовал. Приступить к работе специалисты Skyeer смогли только в начале апреля 2022 г., когда начал массово таять снежный покров, мешавший изысканиям в зимний период.

«Наша платформа для обработки, анализа и хранения геопространственных данных позволяет проводить полноценный и при этом удаленный мониторинг параметров любого полигона ТБО даже в самых отдаленных уголках страны, – сказал сооснователь компании Григорий Болотин. – При этом все данные хранятся и обрабатываются на территории страны, и весь программный комплекс Skyeer не зависит ни от каких иностранных сервисов».

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В компании отмечают, что уход западных игроков с рынка никоим образом не сказался на выполнении контракта в интересах ППК РЭО. «Команда Skyeer с самого начала строила полностью независимую ИТ-инфраструктуру, которая может размещаться в том числе и в закрытом контуре. Вся наша ключевая инфраструктура, так же как и команда, находится в России. В текущей ситуации мы готовы предложить российским компаниям, которые сейчас используют решения от иностранных компаний, полноценный двухмесячный доступ к нашей платформе бесплатно. Skyeer не просто предоставляет аналогичный мировым лидерам в области ПО для анализа геопространственных данных функционал, но также предлагает и уникальный функционал, например, автоматический анализ параметров внутрикарьерных дорог для компаний в области открытой добычи полезных ископаемых», – отметил Григорий Болотин.

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ООО «Скайер ИТ» (г. Москва, резидент Инновационного центра «Сколково») – разработчик платформы Skyeer для обработки и анализа данных о строительных объектах на основе съемки с беспилотных воздушных судов, в т.ч. проведения геодезических работ и оценки земляных работ. Skyeer объединяет все актуальные данные и автоматически показывает все изменения по объекту. Платформа используется в промышленном, дорожном, инфраструктурном, гражданском строительстве, а также горной добыче. Решения Skyeer применяют крупнейшие российские компании – НЛМК, НИПИГАЗ, «Стройтрансгаз», ГК «Росатом» и др.