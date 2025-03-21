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Skyeer Скайер ИТ

Skyeer - Скайер ИТ

ООО «СКАЙЕР ИТ» (г. Москва, резидент Инновационного центра «Сколково»)  – разработчик платформы Skyeer для обработки и анализа данных о строительных объектах на основе съемки с беспилотных воздушных судов, в т.ч. проведения геодезических работ и оценки земляных работ. Skyeer объединяет все актуальные данные и автоматически показывает все изменения по объекту. Платформа используется в промышленном, дорожном, инфраструктурном, гражданском строительстве, а также горной добыче.


21.03.2025 «Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 2
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
11.04.2022 ИТ-компания оцифрует 500 мусорных полигонов по всей России 3
22.01.2021 Создатель концерна «Тракторные заводы» вошел в совет директоров ИТ-платформы для мониторинга строительных объектов Skyeer 3
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Skyeer и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 4
EY - Ernst & Young Global 373 4
Sizolution 3 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 3
Addreality - Эддреалити 45 3
O.Vision 6 3
Navigine 18 3
Beorg - Биорг 114 3
CraftTalk - Крафт-Толк 56 3
VCV - Новые Информационные Системы 4 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 3
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 3
IREG 9 3
Brainsoft 3 3
Simformer 4 3
Fabrique.ai 4 3
Geoplat 3 3
NVI 7 3
Senfino 3 2
Getfaster 3 2
Roistar 2 2
Transbaza - Технологичные перевозки 3 2
Odus 2 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 1
SR Space - SR Drones - СР Дрон 1 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Qmonitoring 3 1
Global Pilots 12 4
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Startberry - акселератор стартапов 3 2
AngelsDeck 13 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Газпром нефть 627 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 10 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 68 1
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 4 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5834 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4549 2
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Startupbootcamp 11 3
Microsoft Azure 1415 2
Microsoft Teams - MS Teams 555 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 295 1
SR Space - SR NET - СР Нет - спутниковый интернет 2 1
SR Space - SR Drones - Богомол 2 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 60 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
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Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Skyeer - Skyeer.AiVi 1 1
Тихонова Кристина 47 2
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Болотин Михаил 3 1
Калошин Игорь 8 1
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Польша - Республика 1964 2
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Европа 21845 1
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