Skyeer - Скайер ИТ

ООО «СКАЙЕР ИТ» (г. Москва, резидент Инновационного центра «Сколково») – разработчик платформы Skyeer для обработки и анализа данных о строительных объектах на основе съемки с беспилотных воздушных судов, в т.ч. проведения геодезических работ и оценки земляных работ. Skyeer объединяет все актуальные данные и автоматически показывает все изменения по объекту. Платформа используется в промышленном, дорожном, инфраструктурном, гражданском строительстве, а также горной добыче.