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Skyeer Скайер ИТ
ООО «СКАЙЕР ИТ» (г. Москва, резидент Инновационного центра «Сколково») – разработчик платформы Skyeer для обработки и анализа данных о строительных объектах на основе съемки с беспилотных воздушных судов, в т.ч. проведения геодезических работ и оценки земляных работ. Skyeer объединяет все актуальные данные и автоматически показывает все изменения по объекту. Платформа используется в промышленном, дорожном, инфраструктурном, гражданском строительстве, а также горной добыче.
Skyeer и организации, системы, технологии, персоны:
|Тихонова Кристина 47 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Болотин Григорий 5 2
|Ивлев Александр 21 1
|Болотин Михаил 3 1
|Калошин Игорь 8 1
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|Мансуров Олег 5 1
|Дмитриев Александр 38 1
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