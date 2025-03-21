Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волковский Константин
|21.03.2025
|«Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 1
Волковский Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
|Skyeer - Skyeer.AiVi 1 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1699 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.