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Волковский Константин



21.03.2025 «Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Волковский Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Qmonitoring 3 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 4 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5613 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3272 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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