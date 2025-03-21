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Индексная книга (каталог) CNews*
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Qmonitoring

Qmonitoring

21.03.2025 «Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Qmonitoring и организации, системы, технологии, персоны:

Rocket Group - Рокет Групп 11 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 2
NtechLab - НтехЛаб 124 2
Ovision - Овижн 46 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 594 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 29 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 4 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Группа Самолет 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6704 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3217 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7778 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3113 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1830 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1137 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7439 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2986 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 1
Skyeer - Skyeer.AiVi 1 1
Самоходкин Дмитрий 10 2
Дмитриев Александр 38 1
Козак Николай 164 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 3
Земля - планета Солнечной системы 10425 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5477 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4899 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8860 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3517 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348240, в очереди разбора - 763168.
Создано именных указателей - 171332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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