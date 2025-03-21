«Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА

Российская ИТ-компания «Скайер ИТ» (Skyeer) внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА), используя технологии искусственного интеллекта (ИИ). Система обрабатывает и анализирует данные, полученные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка зарекомендовала себя при возведении нового корпуса по производству вилочных погрузчиков на чебоксарском предприятии.

Использование платформы позволяет анализировать ход реализации проекта, интенсивность работ, количество и тип задействованной строительной техники, а также выявлять отклонения от проектной документации.

Основой решения Skyeer стала российская интеллектуальная система видеомониторинга Skyeer.AiVi, разработанная в 2024 г., которая совмещает технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и анализа геопространственных данных. Данное программное обеспечение (ПО) позволяет хранить и анализировать различные видеоматериалы о ходе строительства, с временной и географической привязкой. Пользователи в едином информационном пространстве системы всегда понимают, когда было снято видео и в какой точке объекта, а также имеют возможность делать заметки и выставлять рабочие задания подрядчикам. Дополнительный функционал для подсчета и определения типа строительной техники, используемой на площадке, обеспечивается с помощью технологий ИИ компании QMonitoring.

Разработка Skyeer.AiVi значительно расширяет функционал основной цифровой платформы Skyeer, которая позволяет клиентам получать данные об исходном рельефе для проектирования, рассчитывать баланс земляных масс, детектировать строительные коллизии, а также сравнивать проектные данные с фактическими результатами.

«Применение технологий от Skyeer вместе с искусственным интеллектом обеспечивает новый уровень аналитики и прозрачности в управлении строительными процессами. Руководство ЧЗСА получило возможность детально отслеживать этапы строительства нового цеха, оптимизируя управление проектом и существенно снижая затраты», — отметил операционный директор компании «Скайер ИТ» Константин Волковский.

«Строительство нового корпуса – важный шаг для Чебоксарского завода силовых агрегатов и для региона в целом. Он позволит нам увеличить производство вилочных погрузчиков до 1000 единиц в год, что приведет к тому, что впервые в истории российского машиностроения доля вилочных погрузчиков отечественного производства приблизится к 5%. Сейчас она не превышает 1%. Поэтому нам очень важно с одной стороны возвести объект в кратчайшие сроки, а с другой стороны эффективно использовать финансовые средства, которые понадобятся предприятию на этапе запуска в эксплуатацию нового корпуса и масштабирования производства. Поэтому мы выбрали решение по контролю за строительством от Skyeer», – сказал генеральный директор Чебоксарского завода силовых агрегатов Александр Дмитриев.

К настоящему моменту цифровые решения Skyeer нашли свое применение на более чем 1000 объектов в России и зарубежом. Они применяются при проведении мониторинга различных объектов промышленной инфраструктуры, построении геопрофилей внутрикарьерных дорог и исследовании труднодоступных территорий, а также для выявления нарушений в эксплуатации и при рекультивации полигонов ТБО.