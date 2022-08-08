Группа Самолет
Группа «Самолет» основана в 2012 году. Компания является одним из федеральных девелоперов. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. В 2021 году с момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.
- По результатам 2022 года объем продаж первичной недвижимости компании вырос на 42% и составил 178,9 млрд руб.
"Цифровая трансформация стремительно растущего бизнеса группы «Самолет»" Ксения Позднякова, Директор по ИТ и финансовой трансформации, Самолет, данные 2023 года
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 5
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Позднякова Ксения 25 9
|Леонов Алексей 79 8
|Сологуб Денис 67 8
|Тульчинский Станислав 57 7
|Якоб Дмитрий 15 6
|Семенов Алексей 82 6
|Натрусов Артем 284 6
|Варзега Максим 6 5
|Тараторин Александр 58 5
|Трояновский Владимир 62 5
|Холкин Дмитрий 21 5
|Сергеев Сергей 138 5
|Гузовский Денис 68 5
|Бурилов Андрей 105 5
|Меденцев Константин 97 5
|Гулевич Руслан 27 5
|Каримов Руслан 25 5
|Карпунин Алексей 49 5
|Гатин Виталий 14 5
|Григоренко Вадим 40 5
|Анисов Ян 17 5
|Петров Артем 24 5
|Замаруев Владимир 40 5
|Лисин Павел 7 5
|Мармылев Михаил 4 4
|Абакумов Евгений 205 4
|Демидов Сергей 127 4
|Мураховский Эдуард 38 4
|Чаркин Евгений 296 4
|Голомысов Андрей 6 4
|Новикова Елена 88 4
|Пашинский Сергей 16 4
|Самоходкин Дмитрий 10 4
|Балагурова Ольга 3 3
|Гуштюк Павел 4 3
|Ивлев Валерий 3 3
|Прескур Вадим 5 3
|Степаненко Василий 42 3
|Задорожный Виталий 9 3
|Федулаев Алексей 5 3
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