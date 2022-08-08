Группа «Самолет» основана в 2012 году. Компания является одним из федеральных девелоперов. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. В 2021 году с момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.

По результатам 2022 года объем продаж первичной недвижимости компании вырос на 42% и составил 178,9 млрд руб.

"Цифровая трансформация стремительно растущего бизнеса группы «Самолет»" Ксения Позднякова, Директор по ИТ и финансовой трансформации, Самолет, данные 2023 года