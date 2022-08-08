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Группа Самолет

Группа Самолет

Группа «Самолет» основана в 2012 году. Компания является одним из федеральных девелоперов. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. В 2021 году с момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.

  • По результатам 2022 года объем продаж первичной недвижимости компании вырос на 42% и составил 178,9 млрд руб.

 

 

 

 

"Цифровая трансформация стремительно растущего бизнеса группы «Самолет»" Ксения Позднякова, Директор по ИТ и финансовой трансформации, Самолет, данные 2023 года

 

 

 


08.08.2022 «А-Техникс» разработала стенд для тестирования блоков управления питанием розеток пассажирского салона самолета
11.04.2022 «Самолет» привлекает более 500 специалистов на развитие новых проектов

В рамках масштабирования проектов в Московском и других российских регионах, в «ГК Самолет» открыто более 500 вакансий в сфере ИТ, проектирования строительных объектов и инж
10.02.2022 Группа «Самолет» оптимизирует управление поставками стройматериалов с помощью цифрового решения

«ГК Самолет» разработала и внедрила платформу S.Materials – единое цифровое пространство по уп
27.12.2021 «Самолет» инвестировал 3 млрд рублей в 60 проектов цифровизации

«ГК Самолет» завершила первый этап цифровизации: за три года компания инвестировала в развитие
15.12.2021 Группа «Самолет» внедрила технологию, позволяющую нанимать сотрудников по всему миру

В «ГК Самолет» завершили проект по переводу Проектного института на технологию VDI (виртуальные

09.11.2021 «Сберкорус» внедрил личного цифрового помощника каждому менеджеру по продажам в группе «Самолет»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» внедрила интеллектуальную систему управления продажами (ИСУ) «Сберрост про» в «ГК Самолет». Конверсия сделок повысилась на 10% (с 62% до 72%), эффективность сотрудников ипотечного отдела выросла на 70%, а длительность реализации сделок сократилась на 35%. Решение работает
11.03.2021 Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») и «ГК Самолет» реализуют первый в индустрии девелопмента проект по внедрению голосовой биометрии — идентификации клиентов по голосу для улучшения качества обслуживания в контактном центре группы «
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео
27.08.2018 S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн
21.03.2016 iPhone 6 загорелся на борту летящего самолета. Фото
01.04.2015 «Технодинамика» создаст систему электроснабжения для транспортного самолета Ил-112В
30.12.2014 В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета
21.03.2014 Интернет-сообщество подключилось к поиску пропавшего самолета
05.07.2013 E-Fan – электрическое будущее гражданской авиации?
20.05.2013 Робот-разведчик: ныряет с самолета на глубину 200 м
07.05.2012 Причиной возгорания iPhone 4 на борту самолета стал крошечный винт
26.03.2012 Самолетам с коротким взлетом "подрежут" крылья
29.02.2012 Энергия посадки самолета не уйдет "впустую"
29.11.2011 Загоревшийся iPhone 4 вызвал панику в салоне самолета
23.08.2011 Российский чудо-двигатель и украинские самолеты будут разработаны в NX
17.12.2010 Первый запуск самолета с электрокатапульты состоится в декабре
23.07.2010 Superjet 100 испытан на 70%
21.07.2010 ПАК ФА готов к полномасштабным летным испытаниям
08.07.2010 В Швейцарии завершился тестовый полет самолета на солнечных батареях
28.06.2010 В ЦАГИ проведены исследования аэроупругости самолета
08.06.2010 Sukhoi Superjet 100: очередной этап испытаний
26.05.2010 Минобороны планирует возобновить производство самолета "Руслан"
21.04.2010 Украина может подключиться к проектированию самолета МС-21
09.04.2010 ПАК ФА перевезли из Приамурья в Подмосковье
25.03.2010 Подтверждено соответствие технологии при изготовлении самолета Sukhoi Superjet 100
19.03.2010 Sukhoi Superjet 100 завершил программу испытаний в условиях низких температур
28.01.2010 Состоялся первый полет летающей лаборатории Су-27М с двигателем для самолета пятого поколения
15.01.2010 Создателям самолета-амфибии Бе-200 присуждена премия имени А.Н.Туполева
15.01.2010 Обнаружено место падения самолета Су-27
14.12.2009 Продолжается поисковая операция в районе падения самолета морской авиации Ту-142МЗ
11.11.2009 В месте падения самолета ТУ-142МЗ продолжается поисковая операция
05.11.2009 Модель самолета МС-21 испытали на флаттер
27.10.2009 МС-21 испытывается в ЦАГИ
02.10.2009 С.Иванов: Воронежский авиазавод начнет производство самолета Ил-112
01.09.2009 Согласовано заключение по ресурсу самолета АН-124-100 «Руслан»

Публикаций - 72, упоминаний - 95

Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
8213 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 5
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 5
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 5
Ростелеком 9701 4
Telegram Group 1983 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Polymedia - Полимедиа 138 4
Salesforce.com - Tableau Software 110 3
Easy Report 8 3
Huawei 3933 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Oracle Corporation 6688 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Nubes - Нубес 51 3
Центр развития цифровых технологий 12 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 3
Авантелеком 24 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МегаФон 8805 2
Softline - Софтлайн 2811 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 2
Максима ГК - GMCS 359 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Северсталь ПАО - Severstal 478 9
Земельный банк 16 9
Группа Самолет - Самолет плюс 14 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 8
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 8
Альфа-Банк 1769 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Русагро Группа Компаний 277 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 6
Синара ГК - Sinara Group 100 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 5
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 5
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Microsoft Office 3734 3
Google Android 13994 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 3
Microsoft Windows 15657 3
Самолет 10D 10 3
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Autodesk Revit 113 2
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Apple iOS 7809 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 2
МТС Exolve 67 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Сбер - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 1
ЦРТ SmartLogger 2 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 4 1
СДИ Базис 5 1
Linux OS 9937 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Apple macOS 2059 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Позднякова Ксения 25 9
Леонов Алексей 79 8
Сологуб Денис 67 8
Тульчинский Станислав 57 7
Якоб Дмитрий 15 6
Семенов Алексей 82 6
Натрусов Артем 284 6
Варзега Максим 6 5
Тараторин Александр 58 5
Трояновский Владимир 62 5
Холкин Дмитрий 21 5
Сергеев Сергей 138 5
Гузовский Денис 68 5
Бурилов Андрей 105 5
Меденцев Константин 97 5
Гулевич Руслан 27 5
Каримов Руслан 25 5
Карпунин Алексей 49 5
Гатин Виталий 14 5
Григоренко Вадим 40 5
Анисов Ян 17 5
Петров Артем 24 5
Замаруев Владимир 40 5
Лисин Павел 7 5
Мармылев Михаил 4 4
Абакумов Евгений 205 4
Демидов Сергей 127 4
Мураховский Эдуард 38 4
Чаркин Евгений 296 4
Голомысов Андрей 6 4
Новикова Елена 88 4
Пашинский Сергей 16 4
Самоходкин Дмитрий 10 4
Балагурова Ольга 3 3
Гуштюк Павел 4 3
Ивлев Валерий 3 3
Прескур Вадим 5 3
Степаненко Василий 42 3
Задорожный Виталий 9 3
Федулаев Алексей 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 144215 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Испания - Королевство 3706 1
Европа 21767 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 34
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 14
Экономический эффект 1067 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 6
Список системообразующих предприятий РФ 281 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 5
Импортозамещение - параллельный импорт 481 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 4
Quality of Life - Качество жизни 32 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 3
Аренда 2416 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 15
BCG - Boston Consulting Group 107 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 519 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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