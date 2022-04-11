«Самолет» привлекает более 500 специалистов на развитие новых проектов

В рамках масштабирования проектов в Московском и других российских регионах, в группе «Самолет» открыто более 500 вакансий в сфере ИТ, проектирования строительных объектов и инженерных сооружений. Общее число новых сотрудников компании по итогу года должно составить 1200 человек. Об этом CNews сообщили представители «Самолета».

Более 300 вакансий уже открыто в проектном институте девелопера – до конца года штат проектировщиков может вырасти в два раза до почти 1000 сотрудников, 200 вакансий открыто в блоке ИТ, также проводится подбор специалистов в проектные команды и управляющую компанию. Новые профессионалы помогут девелоперу продолжить активное развитие в изменившихся условиях рынка за счет внедрения инноваций, направленных на оптимизацию процессов, сокращение производственных затрат и рост бизнеса.

В команду проектного института девелопера набирают архитекторов, конструкторов, инженеров-проектировщиков слаботочных систем, систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Все специалисты должны владеть навыками работы с программным решением на основе BIM-технологии – Revit. Также в проектном институте открыты вакансии инженеров генерального плана.

В ИТ-блок девелопера, который активно развивается, требуются backend и frontend-разработчики, бизнес-аналитики, системные аналитики, специалисты по Data Science и Data Quality, руководители проектов, а также менеджеры проекта Big Data. Группа «Самолет» уделяет большое внимание внедрению передовых технологий, позволяющих оптимизировать производственный процесс, развивать качество проектов, сокращать сроки строительства и предлагать покупателям недвижимости самый востребованный и прогрессивный продукт на рынке. Многие цифровые продукты девелопера, разработанные внутренней командой, являются новаторскими и не имеют аналогов на рынке. Рабочая атмосфера внутри ИТ-блока в частности и компании в целом позволяет профессионалам своего дела реализовать самые смелые идеи и проекты.

Всем сотрудникам компания предлагает официальное трудоустройство, гибридный формат работы в офисе и удаленно, расширенный пакет ДМС, страхование от несчастных случаев с первого месяца работы, льготное ДМС для близких родственников, страхование имущества, скидки на недвижимость от группы «Самолет», индивидуальные рассрочки и пр.

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«Самолет» тщательно следит за комфортом рабочего процесса своих сотрудников, способствует росту и развитию специалистов. Сотрудники регулярно проходят обучающие, имеют доступ к курсам ведущих образовательных платформ. Также команда HR регулярно организует встречи с внешними и внутренними экспертами, мастер-классы, воркшопы. Членам команды доступна digital-библиотека с более чем 3000 книг.

«В текущей ситуации мы сохраняем планы по развитию проектов, поэтому поиск специалистов, профессионалов в своих отраслях не останавливается, – сказала Марина Романова, HR-директор и член правления группы «Самолет». – Компания предлагает сотрудникам привлекательные условия: конкурентную оплату труда, ДМС, программы профессионального развития и другие бонусы. В сложной ситуации многие высококлассные специалисты открыты предложениям, и мы готовы их принять. Благодаря новым сотрудникам, их творческим идеям и знаниям, наша лучшая на рынке команда станет еще сильнее и эффективнее. Новых сотрудников активно поддерживают на этапе адаптации. Компания создает все условия для того, чтобы каждый член команды “Самолета” мог развиваться профессионально и личностно, и строить свою карьеру внутри группы. В ближайшее время планируется открыть еще целый ряд вакансий в других подразделениях».