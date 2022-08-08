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«А-Техникс» разработала стенд для тестирования блоков управления питанием розеток пассажирского салона самолета

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») разработал единственный в России стенд для тестирования блоков управления питанием розеток ISPS (In-seat Power Supply) пассажирского салона самолетов Boeing 737NG и Airbus A320Family. Новый прибор уже внедрен в процедуры технического обслуживания воздушных судов.

Стенд, имитируя сигнал и условия работы самолета, позволяет выполнить комплексную проверку работоспособности блоков ISPS, которые отвечают за подачу электропитания в розетки пассажирских кресел. Прибор разработан специалистами «А-Техникс» и полностью собран из российских комплектующих.

Для внедрения стенда в работу компания оборудовала специальный участок в рамках ангарного комплекса в аэропорту Шереметьево, обучила персонал и успешно прошла сертификацию Росавиации, получив одобрение.

Важно отметить, что ранее техническое обслуживание блоков ISPS выполнялось за рубежом. На отправку, проведение технических работ и обратный возврат требовалось до четырех месяцев. Теперь же тестирование блока может быть выполнено в течение суток собственными силами «А-Техникс».

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Облачные сервисы

Проектирование и внедрение в работу нового стенда является одним из шагов по импортозамещению элементов материальной базы для обеспечения непрерывного и качественного технического обслуживания воздушных судов. В дальнейшем компания планирует расширить возможности стенда для тестирования блоков ISPS других типов воздушных судов.

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