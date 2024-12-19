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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Голомысов Андрей



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
22.10.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
19.03.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Голомысов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Авантелеком 24 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 7 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Telegram Group 1983 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Группа Самолет 72 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 3
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
Aurus Russia - Аурус 11 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Пиццафабрика 6 1
Евразия Ассистанс 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 5
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 4
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 4
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 345 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 26 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Протек - Здравсити 26 3
МТС Exolve 67 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Королева Ирина 7 3
Цыплакова Ольга 6 3
Строганова Яна 4 3
Бейрис Кристине 4 3
Оносовский Юрий 3 3
Куличенко Елена 3 3
Шаруев Дмитрий 3 3
Дубровская Анна 18 2
Бери Светлана 6 2
Думикян Георгий 4 2
Шершнева Людмила 2 2
Масич Николай 2 2
Шаршаков Владимир 2 2
Евтюнин Павел 2 2
Потишний Роман 11 1
Вельмакин Никита 1 1
Лошкарева Наталья 6 1
Чернышов Михаил 41 1
Вирясов Владислав 24 1
Гвоздев Александр 4 1
Кочетова Вероника 5 1
Молодев Сергей 1 1
Берников Сергей 1 1
Афонин-Терзийски Александр 1 1
Савосина Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 6
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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