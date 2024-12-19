Голомысов Андрей
Голомысов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Королева Ирина 7 3
|Цыплакова Ольга 6 3
|Строганова Яна 4 3
|Бейрис Кристине 4 3
|Оносовский Юрий 3 3
|Куличенко Елена 3 3
|Шаруев Дмитрий 3 3
|Дубровская Анна 18 2
|Бери Светлана 6 2
|Думикян Георгий 4 2
|Шершнева Людмила 2 2
|Масич Николай 2 2
|Шаршаков Владимир 2 2
|Евтюнин Павел 2 2
|Потишний Роман 11 1
|Вельмакин Никита 1 1
|Лошкарева Наталья 6 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Вирясов Владислав 24 1
|Гвоздев Александр 4 1
|Кочетова Вероника 5 1
|Молодев Сергей 1 1
|Берников Сергей 1 1
|Афонин-Терзийски Александр 1 1
|Савосина Юлия 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
|Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
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