Евтюнин Павел
|19.12.2024
|Каким должен быть современный контакт-центр 1
|22.11.2024
|Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
Евтюнин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
|Евразия - Евразийский континент 607 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
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