Гордеев Михаил
Гордеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Сергей 135 3
|Суворов Александр 19 3
|Чижиков Михаил 21 3
|Врацкий Андрей 135 3
|Шапиро Яков 13 3
|Горбачев Иван 5 3
|Абраменко Тимофей 9 3
|Пенетова Татьяна 5 3
|Нурутдинов Султан 5 3
|Романов Роман 30 2
|Кучеров Кирилл 25 2
|Журба Никита 9 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Оносовский Юрий 3 2
|Куличенко Елена 3 2
|Шаршаков Владимир 2 2
|Шаруев Дмитрий 3 2
|Евтюнин Павел 2 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Данилов Игорь 23 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Греф Герман 419 1
|Глазков Александр 137 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Леонов Алексей 79 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 223 1
|Яресько Александр 10 1
|Лямин Алексей 13 1
|Белов Алексей 20 1
|Копысов Виталий 61 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Сологуб Денис 67 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
|Индия - Bharat 5446 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 3
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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