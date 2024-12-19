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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
ИКТ 12983
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Гордеев Михаил



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 2
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
10.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Гордеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Информтехника и Связь 35 3
Сател 125 2
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Telegram Group 1983 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Авантелеком 24 2
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Cisco Systems 5114 1
Alibaba Group 422 1
Microsoft Corporation 24625 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Комплит - Complete 94 1
Diasoft - Диасофт 870 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Naumen - Наумен 626 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Kofax 54 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Информтехника ГК 30 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Газпром ЦПС 27 1
Senla - Сенла 3 1
Примо РПА 12 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Газпром нефть 618 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Фора Банк 55 1
Евразия Ассистанс 1 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
МТС Exolve 67 6
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Протек - Здравсити 26 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Content AI - ContentCapture 27 1
AWG - SkillStaff 27 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Apple Face ID 209 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
IBM Datacap 8 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
X5 Group - X5 Rooms 1 1
Попов Сергей 135 3
Суворов Александр 19 3
Чижиков Михаил 21 3
Врацкий Андрей 135 3
Шапиро Яков 13 3
Горбачев Иван 5 3
Абраменко Тимофей 9 3
Пенетова Татьяна 5 3
Нурутдинов Султан 5 3
Романов Роман 30 2
Кучеров Кирилл 25 2
Журба Никита 9 2
Иодковский Станислав 81 2
Оносовский Юрий 3 2
Куличенко Елена 3 2
Шаршаков Владимир 2 2
Шаруев Дмитрий 3 2
Евтюнин Павел 2 2
Шадаев Максут 1008 1
Данилов Игорь 23 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Греф Герман 419 1
Глазков Александр 137 1
Сергеев Сергей 138 1
Панченко Иван 138 1
Албычев Александр 150 1
Федоров Алексей 116 1
Качанов Олег 114 1
Мельникова Алиса 90 1
Леонов Алексей 79 1
Иванов Михаил 100 1
Шпак Василий 223 1
Яресько Александр 10 1
Лямин Алексей 13 1
Белов Алексей 20 1
Копысов Виталий 61 1
Безбогов Сергей 46 1
Галеев Сергей 32 1
Гулевич Руслан 27 1
Сологуб Денис 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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