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Журба Никита
Журба Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
|ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
|Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
|Гордеев Михаил 6 2
|Пенетова Татьяна 7 2
|Абраменко Тимофей 9 2
|Романов Роман 31 2
|Попов Сергей 136 2
|Нурутдинов Султан 7 2
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Шапиро Яков 13 1
|Лямин Алексей 13 1
|Иодковский Станислав 84 1
|Шикинов Александр 21 1
|Кобзарь Светлана 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 5
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2442 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2996 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 117 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
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