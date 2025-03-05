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Индексная книга (каталог) CNews*
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Журба Никита


05.03.2025 Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
05.07.2021 К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента 1
21.06.2021 «Светец» поставил систему записи разговоров для МТС 1
12.05.2021 «Светец» дополнила платформу Svetets TMS возможностями речевой аналитики 1
07.04.2021 ПО Svetets TMS обеспечит длительное хранение и удобную выгрузку записей разговоров 1
29.03.2021 «Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми 1
15.03.2021 Выпущено обновление ПО Svetets TMS в части локального резервирования 1
03.03.2021 «Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Журба Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 8
Ростелеком 9777 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 2
Сател 129 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Microsoft Corporation 24692 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 1
Telegram Group 2042 1
Cisco Systems 5127 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
Информтехника ГК 30 1
Комплит - Complete 97 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1083 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4048 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 846 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4233 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8222 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 721 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4118 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2036 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1065 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 376 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4530 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 973 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5100 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 3
МТС Exolve 71 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 97 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 134 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 533 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
X5 Group - X5 Rooms 1 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Apple Face ID 215 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Гордеев Михаил 6 2
Пенетова Татьяна 7 2
Абраменко Тимофей 9 2
Романов Роман 31 2
Попов Сергей 136 2
Нурутдинов Султан 7 2
Чернышенко Дмитрий 568 1
Врацкий Андрей 135 1
Шапиро Яков 13 1
Лямин Алексей 13 1
Иодковский Станислав 84 1
Шикинов Александр 21 1
Кобзарь Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2442 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2996 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 952 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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