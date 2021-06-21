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Интеграция Внедрения
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«Светец» поставил систему записи разговоров для МТС

Компания «Светец» на основе своего ПО обеспечила запись разговоров для клиентов услуги «Виртуальная АТС» компании МТС. Решение интегрировано в существующую инфраструктуру платформы ВАТС.

Решение реализовано с использованием программных продуктов «Svetets TMS», «Svetets ESB», созданных фирмой «Светец», и портала управления услугой «Виртуальная АТС», разработанного специалистами АО «Энвижн Груп».

«Благодаря своим интеграционным технологиям, мы не только обеспечиваем широкие возможности платформы виртуальных АТС собственной разработки, но и можем имплементировать необходимую функциональность в платформы других разработчиков. В реализованном проекте мы совместно с партнерами бесшовно интегрировали функционал записи разговоров в существующую инфраструктуру платформы ВАТС сторонних разработчиков», – прокомментировал генеральный директор ООО «Фирма «Светец» Никита Журба.

Эльяс Касми

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