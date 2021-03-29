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«Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

В рамках проекта по развитию координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечения (ПО) сервисной платформы Svetets TMS производства компании «Светец».

ПО «Сервисная платформа Svetets TMS» обеспечивает функции унифицированных коммуникаций, интегрируемые с информационно-коммуникационными системами третьих сторон.

Возможности, имеющиеся в сервисной платформе, позволили обеспечить взаимодействие между ПО Svetets TMS и программными модулями, а также функциональными блоками КИС СМП – в части управления поступающими голосовыми вызовами и предоставления статистической информации по ним. Разработчиком программного обеспечения КИС СМП является «КИ системы». Реализация проекта создает условия для ввода единого номера «103», по которому жители Республики Коми смогут централизованно обращаться за скорой медицинской помощью.

Кроме того, была обеспечена интеграция КИС СМП с Системой-112 Республики Коми – в части приема голосовых вызовов и их синхронизации с поступающими карточками происшествия от Системы-112. Это означает, что при звонке по номеру «112» у жителей также появится возможность получить медицинское обслуживание через единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи.

Разработку системного проекта телекоммуникационной инфраструктуры КИС СМП также выполнила компания «Светец интегро». В системном проекте содержатся основные способы и правила централизованного доведения телефонных вызовов от заявителей до единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи на территории Республики Коми.

«Сервисная платформа Svetets TMS, ее развитые интеграционные возможности и потенциал для реализации проектов по цифровизации бизнес-процессов позволили нашему партнеру «Светец интегро» быстро и эффективно включиться в работы по развитию координационно-информационной системы скорой медицинской помощи и внедрению центра обработки вызовов «103» на территории Республики Коми», – сказал генеральный директор фирмы «Светец» Никита Журба.

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