Пенетова Татьяна
Пенетова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|Попов Сергей 135 5
|Нурутдинов Султан 5 5
|Абраменко Тимофей 9 3
|Гордеев Михаил 6 3
|Романов Роман 30 2
|Суворов Александр 19 2
|Чижиков Михаил 21 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Шапиро Яков 13 2
|Горбачев Иван 5 2
|Бердяев Дмитрий 2 2
|Жабровец Владимир 2 2
|Кучеров Кирилл 25 1
|Журба Никита 9 1
|Лямин Алексей 13 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Шикинов Александр 21 1
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